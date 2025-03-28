https://1prime.ru/20250328/medvedev-856196933.html

Медведев оценил отношения России и Кубы

Медведев оценил отношения России и Кубы - 28.03.2025, ПРАЙМ

Медведев оценил отношения России и Кубы

Россия и Куба на данный момент являются друзьями и стратегическими партнерами. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T15:50+0300

2025-03-28T15:50+0300

2025-03-28T15:50+0300

политика

россия

куба

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия и Куба на данный момент являются друзьями и стратегическими партнерами. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев на странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил, что провел в пятницу встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Россию и Кубу связывают многолетние узы дружбы и стратегического партнёрства", - написал Медведев.Медведев также подчеркнул, что Россия уделяет внимание развитию сотрудничества с Кубой, особенно в областях энергетики, сельского хозяйства и туризма. Москва также высоко ценит взаимодействие с Кубой на международной арене, особенно в рамках ООН и БРИКС.Он также добавил, что Россия и Куба имеют близкие позиции по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

https://1prime.ru/20250322/vlasti-856009704.html

куба

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россия, куба, дмитрий медведев