https://1prime.ru/20250328/medvedev-856199723.html

"Превосходный проект". Медведев высказался о сделке Украины и США по недрам

"Превосходный проект". Медведев высказался о сделке Украины и США по недрам - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Превосходный проект". Медведев высказался о сделке Украины и США по недрам

Вашингтон представил Киеву проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T17:01+0300

2025-03-28T17:01+0300

2025-03-28T17:01+0300

политика

россия

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вашингтон представил Киеву проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане. Таким мнением поделился зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашистки диктатор – ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат", - отметил политик в своем англоязычном аккаунте в X.СМИ сообщили ранее, что новый проект соглашения между США и Украиной об ископаемых предполагает возврат всей помощи, предоставленной Вашингтоном, лишение Украины части суверенитета и обязательство оплатить всю прошлую помощь США.Украинские журналисты считают, что это может стать прецедентом для других доноров потребовать возврата своих инвестиций.

https://1prime.ru/20250328/soglashenie-856194259.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина