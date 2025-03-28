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"Превосходный проект". Медведев высказался о сделке Украины и США по недрам
"Превосходный проект". Медведев высказался о сделке Украины и США по недрам - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Превосходный проект". Медведев высказался о сделке Украины и США по недрам
Вашингтон представил Киеву проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:01+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вашингтон представил Киеву проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане. Таким мнением поделился зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашистки диктатор – ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат", - отметил политик в своем англоязычном аккаунте в X.СМИ сообщили ранее, что новый проект соглашения между США и Украиной об ископаемых предполагает возврат всей помощи, предоставленной Вашингтоном, лишение Украины части суверенитета и обязательство оплатить всю прошлую помощь США.Украинские журналисты считают, что это может стать прецедентом для других доноров потребовать возврата своих инвестиций.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
"Превосходный проект". Медведев высказался о сделке Украины и США по недрам
Медведев: если Киев примет сделку США по недрам, Зеленского повесят на майдане
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вашингтон представил Киеву проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане. Таким мнением поделился зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашистки диктатор – ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат", - отметил политик в своем англоязычном аккаунте в X.
СМИ сообщили ранее, что новый проект соглашения между США и Украиной об ископаемых предполагает возврат всей помощи, предоставленной Вашингтоном, лишение Украины части суверенитета и обязательство оплатить всю прошлую помощь США.
Украинские журналисты считают, что это может стать прецедентом для других доноров потребовать возврата своих инвестиций.
Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде