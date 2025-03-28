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Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине - 28.03.2025, ПРАЙМ
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:08+0300
2025-03-28T09:08+0300
2025-03-28T09:08+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу". "Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (РФ - ред.) скорее как угроза", - заявила Мелони в интервью газете Financial Times. Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. Как она заявила в интервью, это было бы "проще и эффективнее" других предложений. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
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общество , украина, джорджа мелони, италия
Политика, Общество , УКРАИНА, Джорджа Мелони, ИТАЛИЯ
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине
Мелони: идея о "миротворцах" на Украине требует осторожности
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу".
"Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (РФ - ред.) скорее как угроза", - заявила Мелони в интервью газете Financial Times.
Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. Как она заявила в интервью, это было бы "проще и эффективнее" других предложений.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении