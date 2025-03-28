Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250328/meloni-856183252.html
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине - 28.03.2025, ПРАЙМ
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:08+0300
2025-03-28T09:08+0300
политика
общество
украина
джорджа мелони
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042289_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_b8c9bb379d4327900d703bf7f889b953.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу". "Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (РФ - ред.) скорее как угроза", - заявила Мелони в интервью газете Financial Times. Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. Как она заявила в интервью, это было бы "проще и эффективнее" других предложений. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html
украина
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042289_0:230:2048:1766_1920x0_80_0_0_8fd8c70023054c92bb660e74a231a0ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, джорджа мелони, италия
Политика, Общество , УКРАИНА, Джорджа Мелони, ИТАЛИЯ
09:08 28.03.2025
 
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее "миротворцев" на Украине

Мелони: идея о "миротворцах" на Украине требует осторожности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о размещении "миротворцев" на Украине нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу".
"Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (РФ - ред.) скорее как угроза", - заявила Мелони в интервью газете Financial Times.
Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. Как она заявила в интервью, это было бы "проще и эффективнее" других предложений.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении
26 марта, 22:42
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАДжорджа МелониИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала