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ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink

ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink

Евросоюз в рамках ответа на новые пошлины американского президента Дональда Трампа может запретить странам-членам заключать госконтракты с компанией SpaceX... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:56+0300

2025-03-28T09:56+0300

2025-03-28T09:57+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках ответа на новые пошлины американского президента Дональда Трампа может запретить странам-членам заключать госконтракты с компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска на предоставление услуг спутниковой связи Starlink, сообщает британская газета Financial Times. Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами США, вступит в силу 2 апреля. "Ответные меры могут включать в себя ограничения на интеллектуальную собственность компаний-лидеров технологического сектора (США - ред.). Другим примером может стать запрет на получение государственных контрактов спутниковой сетью Starlink (компании SpaceX - ред.) Илона Маска", - говорится в публикации издания. По словам одного из европейских дипломатов, у ЕС, как и у США, тоже есть возможность "доминировать" в торговой войне. Другой собеседник заявил изданию, что, как считают в ЕС, принятие ответных мер против Штатов является единственным способом добиться заключения соглашения с Вашингтоном.

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spacex, starlink, ес, технологии