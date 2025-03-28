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ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink - 28.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink
ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink
Евросоюз в рамках ответа на новые пошлины американского президента Дональда Трампа может запретить странам-членам заключать госконтракты с компанией SpaceX... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:56+0300
2025-03-28T09:57+0300
spacex
starlink
ес
технологии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках ответа на новые пошлины американского президента Дональда Трампа может запретить странам-членам заключать госконтракты с компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска на предоставление услуг спутниковой связи Starlink, сообщает британская газета Financial Times. Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами США, вступит в силу 2 апреля. "Ответные меры могут включать в себя ограничения на интеллектуальную собственность компаний-лидеров технологического сектора (США - ред.). Другим примером может стать запрет на получение государственных контрактов спутниковой сетью Starlink (компании SpaceX - ред.) Илона Маска", - говорится в публикации издания. По словам одного из европейских дипломатов, у ЕС, как и у США, тоже есть возможность "доминировать" в торговой войне. Другой собеседник заявил изданию, что, как считают в ЕС, принятие ответных мер против Штатов является единственным способом добиться заключения соглашения с Вашингтоном.
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spacex, starlink, ес, технологии
SpaceX, Starlink, ЕС, Технологии
09:56 28.03.2025 (обновлено: 09:57 28.03.2025)
 
ЕС может принять меры против контрактов со SpaceX по Starlink

FT: ЕС может принять меры против контрактов по Starlink в ответ на пошлины США

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках ответа на новые пошлины американского президента Дональда Трампа может запретить странам-членам заключать госконтракты с компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска на предоставление услуг спутниковой связи Starlink, сообщает британская газета Financial Times.
Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами США, вступит в силу 2 апреля.
"Ответные меры могут включать в себя ограничения на интеллектуальную собственность компаний-лидеров технологического сектора (США - ред.). Другим примером может стать запрет на получение государственных контрактов спутниковой сетью Starlink (компании SpaceX - ред.) Илона Маска", - говорится в публикации издания.
По словам одного из европейских дипломатов, у ЕС, как и у США, тоже есть возможность "доминировать" в торговой войне. Другой собеседник заявил изданию, что, как считают в ЕС, принятие ответных мер против Штатов является единственным способом добиться заключения соглашения с Вашингтоном.
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
FT подсчитала затраты на европейскую альтернативу Starlink
26 марта, 13:04
 
SpaceXStarlinkЕСТехнологии
 
 
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