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Портфель займов МФО вырос более чем на 40% в 2024 году, до 624 млрд руб

Портфель займов МФО вырос более чем на 40% в 2024 году, до 624 млрд руб - 28.03.2025, ПРАЙМ

Портфель займов МФО вырос более чем на 40% в 2024 году, до 624 млрд руб

Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в 2024 году вырос больше чем на 40% и достиг 624 миллиардов рублей на фоне повышенного потребительского... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:25+0300

2025-03-28T19:25+0300

2025-03-28T19:25+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в 2024 году вырос больше чем на 40% и достиг 624 миллиардов рублей на фоне повышенного потребительского спроса, сообщает Банк России. "Портфель займов МФО вырос больше чем на 40% в 2024 году. Портфель займов микрофинансовых организаций достиг в прошлом году 624 млрд рублей, рост простимулирован повышенным потребительским спросом", - говорится "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых организаций". Отмечается, что более половины займов были среднесрочными, величина полной стоимости кредита по ним близка к банковским ставкам. Такие займы выдавались в том числе на покупку товаров на маркетплейсах. Доля наиболее дорогих краткосрочных займов "до зарплаты" за год снизилась с 34 до 25%. Прибыль отрасли уменьшилась на 7% и составила 36 миллиардов рублей. При этом на фоне ограничений полной стоимости кредита и макропруденциальных лимитов компании увеличили доходы от дополнительных направлений деятельности, на них пришлось более четверти всех доходов отрасли, сообщает ЦБ РФ.

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финансы, россия, банк россии, мфо, займы