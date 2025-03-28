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В МИД рассказали о желании Европы вести бизнес с Россией

В МИД рассказали о желании Европы вести бизнес с Россией - 28.03.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали о желании Европы вести бизнес с Россией

Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:19+0300

2025-03-28T11:19+0300

2025-03-28T11:19+0300

экономика

россия

мид

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Европа, она хоть и говорит, что не хочет торговать с Россией и вводит ограничения, но, тем не менее, бизнес-то хочет. Многие продолжают это делать, несмотря на политическую позицию своих стран", - сказал он, выступая на в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ. Организатор форума - Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.

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