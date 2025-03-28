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В МИД предупредили об опасности тарифных войн - 28.03.2025, ПРАЙМ
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В МИД предупредили об опасности тарифных войн
В МИД предупредили об опасности тарифных войн - 28.03.2025, ПРАЙМ
В МИД предупредили об опасности тарифных войн
Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:16+0300
2025-03-28T17:16+0300
экономика
россия
мид
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Все эти тарифные войны, особенно последние витки, могут привести к тому, что все участники международной торговли начнут противостоять "все против всех". Это недопустимо, это понимают, конечно, наши партнеры в азиатской части Евразии", - сказал дипломат. "Они понимают, что токсичной стала система глобального управления… что токсичной стала система платежно-расчетная, что торговля и инвестиции подвластны государственной власти, а не интересам собственно бизнеса. В то же время власти используют бизнес как оружие, средство нечестной конкуренции", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания на Международном экономическом форуме государств - участников СНГ. Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран содружества.
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россия, мид
Экономика, РОССИЯ, МИД
17:16 28.03.2025
 
В МИД предупредили об опасности тарифных войн

Панкин: тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников торговли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Все эти тарифные войны, особенно последние витки, могут привести к тому, что все участники международной торговли начнут противостоять "все против всех". Это недопустимо, это понимают, конечно, наши партнеры в азиатской части Евразии", - сказал дипломат.
"Они понимают, что токсичной стала система глобального управления… что токсичной стала система платежно-расчетная, что торговля и инвестиции подвластны государственной власти, а не интересам собственно бизнеса. В то же время власти используют бизнес как оружие, средство нечестной конкуренции", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания на Международном экономическом форуме государств - участников СНГ.
Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран содружества.
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ЭкономикаРОССИЯМИД
 
 
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