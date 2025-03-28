https://1prime.ru/20250328/mid-856200001.html
В МИД предупредили об опасности тарифных войн
В МИД предупредили об опасности тарифных войн - 28.03.2025, ПРАЙМ
В МИД предупредили об опасности тарифных войн
Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:16+0300
2025-03-28T17:16+0300
2025-03-28T17:16+0300
экономика
россия
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045120_0:67:3402:1981_1920x0_80_0_0_45eccda72c84fea008f34d6a0dbd3673.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Все эти тарифные войны, особенно последние витки, могут привести к тому, что все участники международной торговли начнут противостоять "все против всех". Это недопустимо, это понимают, конечно, наши партнеры в азиатской части Евразии", - сказал дипломат. "Они понимают, что токсичной стала система глобального управления… что токсичной стала система платежно-расчетная, что торговля и инвестиции подвластны государственной власти, а не интересам собственно бизнеса. В то же время власти используют бизнес как оружие, средство нечестной конкуренции", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания на Международном экономическом форуме государств - участников СНГ. Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран содружества.
https://1prime.ru/20250313/mishel-855746936.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045120_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_fc249e703c8a404c7e9b831494c78487.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид
В МИД предупредили об опасности тарифных войн
Панкин: тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников торговли
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Тарифные войны могут привести к противостоянию всех участников международной торговли, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Все эти тарифные войны, особенно последние витки, могут привести к тому, что все участники международной торговли начнут противостоять "все против всех". Это недопустимо, это понимают, конечно, наши партнеры в азиатской части Евразии", - сказал дипломат.
"Они понимают, что токсичной стала система глобального управления… что токсичной стала система платежно-расчетная, что торговля и инвестиции подвластны государственной власти, а не интересам собственно бизнеса. В то же время власти используют бизнес как оружие, средство нечестной конкуренции", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания на Международном экономическом форуме государств - участников СНГ.
Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран содружества.
Мишель предрек торговую войну на фоне политических событий в Белом доме