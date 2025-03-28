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Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя для бизнеса Анапы - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя для бизнеса Анапы
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя для бизнеса Анапы - 28.03.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя для бизнеса Анапы
Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:06+0300
2025-03-28T11:06+0300
анапа
бизнес
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, сообщается на сайте министерства. "Минфин предлагает продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в материалах на сайте. Сведения о продлении сроков будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу, отмечается в материалах. "Согласно документу, предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии, истекающей в 2025 году", - говорится в материалах. Постановление инициировано для поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, подчеркивает Минфин.
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анапа, бизнес, россия, краснодарский край, минфин
АНАПА, Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, Минфин
11:06 28.03.2025
 
Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя для бизнеса Анапы

Минфин предложил продлить на год лицензии на продажу алкоголя для бизнеса Анапы

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил продлить на 12 месяцев истекающие в 2025 году лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, сообщается на сайте министерства.
"Минфин предлагает продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в материалах на сайте.
Сведения о продлении сроков будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу, отмечается в материалах.
"Согласно документу, предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии, истекающей в 2025 году", - говорится в материалах.
Постановление инициировано для поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, подчеркивает Минфин.
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АНАПАБизнесРОССИЯКраснодарский крайМинфин
 
 
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