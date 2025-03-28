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Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт
Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт - 28.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт
Скидка по льготному лизингу на колесный общественный транспорт увеличена с 10% до 40%, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:33+0300
2025-03-28T13:33+0300
россия
минпромторг
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Скидка по льготному лизингу на колесный общественный транспорт увеличена с 10% до 40%, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит, сообщил Минпромторг России. "Минпромторг России донастроил параметры программы льготного лизинга автомобилей... Для поддержания темпов обновления парков колесного общественного транспорта скидка на автомобили данной категории увеличена с 10% до 40%. Кроме того, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено 27 миллиардов рублей на реализацию программы льготного автолизинга. В январе-феврале текущего года данная мера позволила реализовать на более выгодных условиях свыше 5,6 тысячи автомобилей.
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россия, минпромторг, лизинг
РОССИЯ, Минпромторг, лизинг
13:33 28.03.2025
 
Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт

Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт до 40%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Скидка по льготному лизингу на колесный общественный транспорт увеличена с 10% до 40%, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит, сообщил Минпромторг России.
"Минпромторг России донастроил параметры программы льготного лизинга автомобилей... Для поддержания темпов обновления парков колесного общественного транспорта скидка на автомобили данной категории увеличена с 10% до 40%. Кроме того, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит", - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено 27 миллиардов рублей на реализацию программы льготного автолизинга. В январе-феврале текущего года данная мера позволила реализовать на более выгодных условиях свыше 5,6 тысячи автомобилей.
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В России выросло число автомобилей, использованных в лизинге
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РОССИЯМинпромторглизинг
 
 
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