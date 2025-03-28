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Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт

Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт - 28.03.2025, ПРАЙМ

Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт

Скидка по льготному лизингу на колесный общественный транспорт увеличена с 10% до 40%, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:33+0300

2025-03-28T13:33+0300

2025-03-28T13:33+0300

россия

минпромторг

лизинг

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Скидка по льготному лизингу на колесный общественный транспорт увеличена с 10% до 40%, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит, сообщил Минпромторг России. "Минпромторг России донастроил параметры программы льготного лизинга автомобилей... Для поддержания темпов обновления парков колесного общественного транспорта скидка на автомобили данной категории увеличена с 10% до 40%. Кроме того, на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено 27 миллиардов рублей на реализацию программы льготного автолизинга. В январе-феврале текущего года данная мера позволила реализовать на более выгодных условиях свыше 5,6 тысячи автомобилей.

https://1prime.ru/20250313/lizing-855755906.html

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россия, минпромторг, лизинг