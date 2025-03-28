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Индекс Мосбиржи снижается в начале основных торгов

Индекс Мосбиржи снижается в начале основных торгов - 28.03.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи снижается в начале основных торгов

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы, акции "Русагро" при этом демонстрируют небольшой отскок после двух дней продаж,... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T10:40+0300

2025-03-28T10:40+0300

2025-03-28T10:40+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы, акции "Русагро" при этом демонстрируют небольшой отскок после двух дней продаж, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.28 мск снижался на 0,36%, до 3 072,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,84%, до 1 236 пунктов. В то же время Акции "Русагро" растут на 1,07%, демонстрируя небольшой отскок после двух дней продаж. На пике они демонстрировали рост на 2,17%. В среду основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Часть аналитиков заявили о временном прекращении анализа и отзывают оценки акций компании из-за слишком высокой неопределенности. "Мы возобновим анализ после прояснения потенциальных последствий этих событий для фундаментальной оценки и акционерной стоимости эмитента", - сказал старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов. Также заметно теряют в цене акции "СПБ Биржи" (-8,43%), "М.Видео" (-3,02%), "Юнипро" (-2,79%), "Сегежи " (-2,52%), "Фармсинтеза" (-2,34%). Дорожают акции Московского кредитного банка (+1,75%), префы "Транснефти" (+1,58%), обыкновенные акции VK (+1,56%), "Эн+ Груп" (+1,02%), "Татнефти" (+0,87%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок, вероятно, продолжит нисходящее движение, оставаясь под давлением геополитической неопределенности и перспективы сохранения высоких процентных ставок в стране до замедления инфляции. Инвесторы в РФ теряют надежду на скорое достижение важных политических договоренностей, чему способствует в том числе жесткая позиция Европы, где начали формирование 17-го пакета антироссийских санкций", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня, учитывая сильное снижение этой недели и уже некоторую перепроданность, давление продавцов на основные "фишки" может ослабнуть. Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 3000-3070 пунктов, рассчитываем, что "круглый" уровень по итогам недели устоит", - заключает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

https://1prime.ru/20250326/rusagro-856127956.html

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рынки, торги, мосбиржа