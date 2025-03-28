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МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами" - 28.03.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами"
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами" - 28.03.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами"
Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:11+0300
2025-03-28T09:11+0300
мошенничество
общество
мвд
telegram
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию.
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общество , мвд, telegram
Мошенничество, Общество , МВД, Telegram
09:11 28.03.2025
 
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами"

МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами" в Telegram

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении.
Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию.
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МошенничествоОбществоМВДTelegram
 
 
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