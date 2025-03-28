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МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами"

МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами" - 28.03.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами"

Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:11+0300

2025-03-28T09:11+0300

2025-03-28T09:11+0300

мошенничество

общество

мвд

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию.

https://1prime.ru/20250326/moshenniki-856113719.html

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общество , мвд, telegram