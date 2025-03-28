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МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами"
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами" - 28.03.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами"
Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:11+0300
2025-03-28T09:11+0300
2025-03-28T09:11+0300
мошенничество
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию.
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общество , мвд, telegram
Мошенничество, Общество , МВД, Telegram
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами"
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с "соцвыплатами" в Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении.
Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию.
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств