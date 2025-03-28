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Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн
Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн - 28.03.2025, ПРАЙМ
Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T23:34+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации. "Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в распространенном сообщении. В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов. Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
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УКРАИНА, МВФ, Мировая экономика
Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн
Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн в рамках кредитной программы
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации.
"Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в распространенном сообщении.
В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.
Миссия МВФ начала переговоры по пересмотру кредитной программы Украины
Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.