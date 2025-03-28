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Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн
Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн - 28.03.2025, ПРАЙМ
Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T23:34+0300
2025-03-28T23:34+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации. "Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в распространенном сообщении. В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов. Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
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украина, мвф, мировая экономика
УКРАИНА, МВФ, Мировая экономика
23:34 28.03.2025
 
Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн

Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн в рамках кредитной программы

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации.
"Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в распространенном сообщении.
В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Миссия МВФ начала переговоры по пересмотру кредитной программы Украины
20 февраля, 12:55
Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
 
УКРАИНАМВФМировая экономика
 
 
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