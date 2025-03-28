https://1prime.ru/20250328/myanma-856193770.html

Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300

Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300 - 28.03.2025, ПРАЙМ

Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300

Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:06+0300

2025-03-28T14:06+0300

2025-03-28T14:06+0300

происшествия

мьянма

new york times

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/37/842143741_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9ab0cd80b7a79eaa8c93abe3b31f3411.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. Ранее газета сообщала о 200 пострадавших. "По меньшей мере 300 человек пострадали (из-за землетрясения - ред.)", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.

https://1prime.ru/20250328/bangkok-856186767.html

мьянма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мьянма, new york times, общество