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Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300
Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300 - 28.03.2025, ПРАЙМ
Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300
Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:06+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. Ранее газета сообщала о 200 пострадавших. "По меньшей мере 300 человек пострадали (из-за землетрясения - ред.)", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
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Происшествия, МЬЯНМА, New York Times, Общество
Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300
NYT: число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая.
Ранее газета сообщала о 200 пострадавших.
"По меньшей мере 300 человек пострадали (из-за землетрясения - ред.)", - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
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