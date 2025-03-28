https://1prime.ru/20250328/nabiullina-856202350.html
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года - 28.03.2025, ПРАЙМ
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года
Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:26+0300
2025-03-28T18:26+0300
2025-03-28T18:26+0300
экономика
банк россии
эльвира набиуллина
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703491_0:146:2048:1298_1920x0_80_0_0_c0f74e88ede4b167673c6d42cf51722f.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ. "Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - пояснила она.
https://1prime.ru/20250327/mvf-856169669.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703491_0:100:2048:1636_1920x0_80_0_0_a034f03aaca33098547156dbc15273a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, эльвира набиуллина, инфляция в россии
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина, инфляция в России
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года
Набиуллина: рост цен в России в первые месяцы 2025 года замедляется
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ.
"Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - пояснила она.
МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России