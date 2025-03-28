https://1prime.ru/20250328/nabiullina-856202350.html

Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года

Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года - 28.03.2025, ПРАЙМ

Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года

Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T18:26+0300

2025-03-28T18:26+0300

2025-03-28T18:26+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

инфляция в россии

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ. "Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - пояснила она.

https://1prime.ru/20250327/mvf-856169669.html

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банк россии, эльвира набиуллина, инфляция в россии