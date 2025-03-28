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Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года - 28.03.2025, ПРАЙМ
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года
Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:26+0300
2025-03-28T18:26+0300
экономика
банк россии
эльвира набиуллина
инфляция в россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ. "Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - пояснила она.
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банк россии, эльвира набиуллина, инфляция в россии
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина, инфляция в России
18:26 28.03.2025
 
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года

Набиуллина: рост цен в России в первые месяцы 2025 года замедляется

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ.
"Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - пояснила она.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России
Вчера, 18:09
 
ЭкономикаБанк РоссииЭльвира Набиуллинаинфляция в России
 
 
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