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"Может не пережить". НАТО предупредили о последствиях выхода США из альянса

"Может не пережить". НАТО предупредили о последствиях выхода США из альянса - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Может не пережить". НАТО предупредили о последствиях выхода США из альянса

НАТО может не выжить без участия Соединенных Штатов, даже если формально договор останется в силе для остальных стран, считает бывший посол США при НАТО Иво... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:38+0300

2025-03-28T12:38+0300

2025-03-28T12:38+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. НАТО может не выжить без участия Соединенных Штатов, даже если формально договор останется в силе для остальных стран, считает бывший посол США при НАТО Иво Даалдер. По его словам, теоретически союз может продолжить существование без США, но на практике их роль в структуре альянса столь велика, что быстрая замена Вашингтону окажется невозможной. Особенно тяжелыми будут последствия в случае резкого и некоординированного выхода Соединенных Штатов. "Может ли НАТО выжить без Соединенных Штатов, которые на протяжении всей истории альянса были его ведущим членом и главным гарантом безопасности? Теоретически - да: если администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа выйдет из НАТО, договор останется в силе для остального 31 участника. Практически же - роль США будет крайне сложно заменить", - написал Даалдер в статье для журнала Foreign Policy. "Если США покинут НАТО и одновременно выведут свои войска из Европы в ускоренном и некоординированном порядке, то структура, выстраивавшаяся десятилетиями, скорее всего, рухнет", - подчеркивает он. Даалдер обращает внимание, что европейским странам придется срочно перестраивать оборонную модель альянса, чтобы обеспечить его жизнеспособность без участия США.

https://1prime.ru/20250316/nato-855830046.html

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