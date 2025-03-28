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"Может не пережить". НАТО предупредили о последствиях выхода США из альянса
"Может не пережить". НАТО предупредили о последствиях выхода США из альянса - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Может не пережить". НАТО предупредили о последствиях выхода США из альянса
НАТО может не выжить без участия Соединенных Штатов, даже если формально договор останется в силе для остальных стран, считает бывший посол США при НАТО Иво... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:38+0300
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2025-03-28T12:38+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. НАТО может не выжить без участия Соединенных Штатов, даже если формально договор останется в силе для остальных стран, считает бывший посол США при НАТО Иво Даалдер. По его словам, теоретически союз может продолжить существование без США, но на практике их роль в структуре альянса столь велика, что быстрая замена Вашингтону окажется невозможной. Особенно тяжелыми будут последствия в случае резкого и некоординированного выхода Соединенных Штатов. "Может ли НАТО выжить без Соединенных Штатов, которые на протяжении всей истории альянса были его ведущим членом и главным гарантом безопасности? Теоретически - да: если администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа выйдет из НАТО, договор останется в силе для остального 31 участника. Практически же - роль США будет крайне сложно заменить", - написал Даалдер в статье для журнала Foreign Policy. "Если США покинут НАТО и одновременно выведут свои войска из Европы в ускоренном и некоординированном порядке, то структура, выстраивавшаяся десятилетиями, скорее всего, рухнет", - подчеркивает он. Даалдер обращает внимание, что европейским странам придется срочно перестраивать оборонную модель альянса, чтобы обеспечить его жизнеспособность без участия США.
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Политика, США, НАТО, Общество
"Может не пережить". НАТО предупредили о последствиях выхода США из альянса
Экс-постпред США при НАТО Даалдер: альянс может не пережить выход США
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. НАТО может не выжить без участия Соединенных Штатов, даже если формально договор останется в силе для остальных стран, считает бывший посол США при НАТО Иво Даалдер.
По его словам, теоретически союз может продолжить существование без США, но на практике их роль в структуре альянса столь велика, что быстрая замена Вашингтону окажется невозможной. Особенно тяжелыми будут последствия в случае резкого и некоординированного выхода Соединенных Штатов.
"Может ли НАТО выжить без Соединенных Штатов, которые на протяжении всей истории альянса были его ведущим членом и главным гарантом безопасности? Теоретически - да: если администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа выйдет из НАТО, договор останется в силе для остального 31 участника. Практически же - роль США будет крайне сложно заменить", - написал Даалдер в статье для журнала Foreign Policy.
"Если США покинут НАТО и одновременно выведут свои войска из Европы в ускоренном и некоординированном порядке, то структура, выстраивавшаяся десятилетиями, скорее всего, рухнет", - подчеркивает он.
Даалдер обращает внимание, что европейским странам придется срочно перестраивать оборонную модель альянса, чтобы обеспечить его жизнеспособность без участия США.
"Стало ясно". В США определились с границами расширения НАТО