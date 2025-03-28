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Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3%

Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3% - 28.03.2025, ПРАЙМ

Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3%

Совокупный объем инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2024 году увеличился на 8,3% и составил 5,6 триллиона рублей, говорится в... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:46+0300

2025-03-28T19:46+0300

2025-03-28T19:46+0300

экономика

нпф

банк россии

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Совокупный объем инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2024 году увеличился на 8,3% и составил 5,6 триллиона рублей, говорится в годовом отчете Банка России. "Совокупный объем инвестиционного портфеля НПФ за год увеличился на 8,3% (+426 миллиардов рублей) и составил 5,6 триллиона рублей. Рост инвестиционного портфеля НПФ в том числе связан с активным привлечением новых взносов в программу долгосрочных сбережений", – говорится в документе. На конец 2024 года насчитывалось 37 действующих НПФ. Портфель пенсионных накоплений НПФ по итогам 2024 года составил 3,472 триллиона рублей, портфель пенсионных резервов – 2,115 триллиона рублей. "В 2024 году НПФ показали положительную доходность при сохранении высокого качества активов, составляющих средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Потери от переоценки долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, в результате существенного роста ключевой ставки в течение 2024 года были компенсированы получением процентных доходов по облигациям и депозитам, а также дивидендов по акциям", – говорится в отчете. Рынок НПФ обладает существенным запасом резервов для обеспечения финансовой устойчивости, отмечают в ЦБ. По результатам стресс-тестирования ни у одного из НПФ не было выявлено дефицита собственных средств. Проводимый ЦБ РФ мониторинг не показал значительного роста вложений НПФ в рискованные активы в 2024 году. "В связи с началом работы в отчетном году программы долгосрочных сбережений (ПДС) Банк России проводил мониторинг деятельности НПФ по привлечению средств в рамках указанной программы. По итогам отчетного года 33 из 37 НПФ стали операторами программы, они заключили с участниками программы более 2,9 миллиона договоров долгосрочных сбережений на 216 миллиардов рублей", – говорится в отчете.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпф, банк россии