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Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3% - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/npf-856204965.html
Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3%
Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3% - 28.03.2025, ПРАЙМ
Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3%
Совокупный объем инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2024 году увеличился на 8,3% и составил 5,6 триллиона рублей, говорится в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:46+0300
2025-03-28T19:46+0300
экономика
нпф
банк россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Совокупный объем инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2024 году увеличился на 8,3% и составил 5,6 триллиона рублей, говорится в годовом отчете Банка России. "Совокупный объем инвестиционного портфеля НПФ за год увеличился на 8,3% (+426 миллиардов рублей) и составил 5,6 триллиона рублей. Рост инвестиционного портфеля НПФ в том числе связан с активным привлечением новых взносов в программу долгосрочных сбережений", – говорится в документе. На конец 2024 года насчитывалось 37 действующих НПФ. Портфель пенсионных накоплений НПФ по итогам 2024 года составил 3,472 триллиона рублей, портфель пенсионных резервов – 2,115 триллиона рублей. "В 2024 году НПФ показали положительную доходность при сохранении высокого качества активов, составляющих средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Потери от переоценки долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, в результате существенного роста ключевой ставки в течение 2024 года были компенсированы получением процентных доходов по облигациям и депозитам, а также дивидендов по акциям", – говорится в отчете. Рынок НПФ обладает существенным запасом резервов для обеспечения финансовой устойчивости, отмечают в ЦБ. По результатам стресс-тестирования ни у одного из НПФ не было выявлено дефицита собственных средств. Проводимый ЦБ РФ мониторинг не показал значительного роста вложений НПФ в рискованные активы в 2024 году. "В связи с началом работы в отчетном году программы долгосрочных сбережений (ПДС) Банк России проводил мониторинг деятельности НПФ по привлечению средств в рамках указанной программы. По итогам отчетного года 33 из 37 НПФ стали операторами программы, они заключили с участниками программы более 2,9 миллиона договоров долгосрочных сбережений на 216 миллиардов рублей", – говорится в отчете.
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нпф, банк россии
Экономика, НПФ, Банк России
19:46 28.03.2025
 
Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3%

ЦБ: совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3%, до 5,6 трлн руб

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Совокупный объем инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2024 году увеличился на 8,3% и составил 5,6 триллиона рублей, говорится в годовом отчете Банка России.
"Совокупный объем инвестиционного портфеля НПФ за год увеличился на 8,3% (+426 миллиардов рублей) и составил 5,6 триллиона рублей. Рост инвестиционного портфеля НПФ в том числе связан с активным привлечением новых взносов в программу долгосрочных сбережений", – говорится в документе.
На конец 2024 года насчитывалось 37 действующих НПФ. Портфель пенсионных накоплений НПФ по итогам 2024 года составил 3,472 триллиона рублей, портфель пенсионных резервов – 2,115 триллиона рублей.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
НПФ в России нарастили вложения в инструменты денежного рынка и депозиты
29 ноября 2024, 21:17
"В 2024 году НПФ показали положительную доходность при сохранении высокого качества активов, составляющих средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Потери от переоценки долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, в результате существенного роста ключевой ставки в течение 2024 года были компенсированы получением процентных доходов по облигациям и депозитам, а также дивидендов по акциям", – говорится в отчете.
Рынок НПФ обладает существенным запасом резервов для обеспечения финансовой устойчивости, отмечают в ЦБ. По результатам стресс-тестирования ни у одного из НПФ не было выявлено дефицита собственных средств. Проводимый ЦБ РФ мониторинг не показал значительного роста вложений НПФ в рискованные активы в 2024 году.
"В связи с началом работы в отчетном году программы долгосрочных сбережений (ПДС) Банк России проводил мониторинг деятельности НПФ по привлечению средств в рамках указанной программы. По итогам отчетного года 33 из 37 НПФ стали операторами программы, они заключили с участниками программы более 2,9 миллиона договоров долгосрочных сбережений на 216 миллиардов рублей", – говорится в отчете.
 
ЭкономикаНПФБанк России
 
 
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