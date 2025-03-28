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Суд признал законным отзыв OBI лицензий на использование брендов в России
Суд признал законным отзыв OBI лицензий на использование брендов в России - 28.03.2025, ПРАЙМ
Суд признал законным отзыв OBI лицензий на использование брендов в России
Арбитражный суд Москвы признал законным одностороннее расторжение немецкой компанией OBI GmbH & Co. Deutschland KG, бывшим владельцем сети строительных... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T16:02+0300
2025-03-28T16:02+0300
2025-03-28T16:02+0300
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным одностороннее расторжение немецкой компанией OBI GmbH & Co. Deutschland KG, бывшим владельцем сети строительных гипермаркетов OBI в России, лицензионных договоров на использование своих товарных знаков с тремя бывшими российскими структурами группы OBI. Как следует из опубликованного в пятницу решения суда, суд отклонил иск подмосковного ООО "Сделай своими руками", петербургского ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и казанского ООО "Сделай своими руками Казань", просивших признать отказ немецкой компании от лицензионных договоров незаконным. Суд также отклонил требования истцов к Роспатенту – они просили признать незаконным регистрацию ведомством расторжения договоров. Серия товарных знаков OBI/"ОБИ" была зарегистрирована немецкой компанией в России в 2003-2004 и 2014 годах. Лицензионные соглашения на использование их истцами были заключены в 2019 году. В июне 2023 года OBI GmbH уведомила контрагентов об одностороннем расторжении договоров в связи нарушениями их условий. Немецкая компания, в частности, указала на неоднократное изменение состава участников компаний-истцов и на неоплату истцами лицензионного сбора с января 2021 года. Суд согласился, что данные обстоятельства в соответствии с условиями договоров являются основаниями для их расторжения. Суд отверг доводы истцов, заявивших, что лицензионный сбор они не платили, так как ответчик не выставлял счета. Суд отметил, что сумма лицензионных платежей являлась фиксированной и истцы не могли не знать о размере платежей. Также суд счел применимыми для разрешения спора нормы немецкого права, поскольку они не противоречат публичному порядку России. Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники. Исполнительный директор компании "OBI Россия" Максим Суравегин в марте 2024 года сообщил журналистам, что российская сеть пока не планирует отказываться от своего бренда и "заниматься ренеймингом". В августе 2023 года газета "Ведомости" писала, что магазины OBI могут начать работать под брендом Domus. Но, по словам Суравегина, "пока планов по переименованию нет", ведутся "переговоры с немецкой компанией об оставлении бренда в России".
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Экономика, OBI, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, суд, торговля
Суд признал законным отзыв OBI лицензий на использование брендов в России
Суд признал законным отзыв немецкой OBI лицензий на использование своих брендов в России
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным одностороннее расторжение немецкой компанией OBI GmbH & Co. Deutschland KG, бывшим владельцем сети строительных гипермаркетов OBI в России, лицензионных договоров на использование своих товарных знаков с тремя бывшими российскими структурами группы OBI.
Как следует из опубликованного в пятницу решения суда, суд отклонил иск подмосковного ООО "Сделай своими руками", петербургского ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и казанского ООО "Сделай своими руками Казань", просивших признать отказ немецкой компании от лицензионных договоров незаконным. Суд также отклонил требования истцов к Роспатенту – они просили признать незаконным регистрацию ведомством расторжения договоров.
Серия товарных знаков OBI/"ОБИ" была зарегистрирована немецкой компанией в России в 2003-2004 и 2014 годах. Лицензионные соглашения на использование их истцами были заключены в 2019 году. В июне 2023 года OBI GmbH уведомила контрагентов об одностороннем расторжении договоров в связи нарушениями их условий. Немецкая компания, в частности, указала на неоднократное изменение состава участников компаний-истцов и на неоплату истцами лицензионного сбора с января 2021 года.
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Суд согласился, что данные обстоятельства в соответствии с условиями договоров являются основаниями для их расторжения. Суд отверг доводы истцов, заявивших, что лицензионный сбор они не платили, так как ответчик не выставлял счета. Суд отметил, что сумма лицензионных платежей являлась фиксированной и истцы не могли не знать о размере платежей. Также суд счел применимыми для разрешения спора нормы немецкого права, поскольку они не противоречат публичному порядку России.
Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники.
Исполнительный директор компании "OBI Россия" Максим Суравегин в марте 2024 года сообщил журналистам, что российская сеть пока не планирует отказываться от своего бренда и "заниматься ренеймингом". В августе 2023 года газета "Ведомости" писала, что магазины OBI могут начать работать под брендом Domus. Но, по словам Суравегина, "пока планов по переименованию нет", ведутся "переговоры с немецкой компанией об оставлении бренда в России".