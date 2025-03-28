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Объемы подозрительных операций в России за 2024 год снизились на 21 процент - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объемы подозрительных операций в России за 2024 год снизились на 21 процент
Объемы подозрительных операций в России за 2024 год снизились на 21 процент - 28.03.2025, ПРАЙМ
Объемы подозрительных операций в России за 2024 год снизились на 21 процент
Объемы подозрительных операций в РФ за 2024 год снизились на 21% по сравнению с 2023 годом - до 90 миллиардов рублей, отмечается в годовом отчете Банка России... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:23+0300
2025-03-28T18:23+0300
экономика
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объемы подозрительных операций в РФ за 2024 год снизились на 21% по сравнению с 2023 годом - до 90 миллиардов рублей, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год. "Объемы подозрительных операций за 2024 год по сравнению с 2023 годом снизились на 21% (с 113 миллиардов рублей до 90 миллиардов рублей)", - указывается в отчете. "Использование платформы ЗСК ("знай своего клиента" - ред.) позволило по сравнению с 2023 годом снизить более чем в 2 раза, до 7 миллиардов рублей, объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Более чем в 3 раза, до 1,2 миллиарда рублей, сократились объемы подозрительных операций по исполнительным документам. Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13%, до 20 миллиардов рублей", - сообщается там же. ЦБ РФ напоминает, что с 1 октября 2024 года на официальном сайте Банка России был открыт сервис, с помощью которого любой желающий может посредством введения ИНН проверить, относятся ли по классификации платформы ЗСК юридическое лицо или индивидуальный предприниматель к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Его использование позволяет добросовестным предпринимателям снизить риски при установлении деловых отношений с контрагентами. С начала работы сервиса до конца 2024 года к нему обратились около 150 тысяч раз, говорится в отчете.
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россия, финансы, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Банк России
18:23 28.03.2025
 
Объемы подозрительных операций в России за 2024 год снизились на 21 процент

ЦБ: объемы подозрительных операций в РФ за 2024 год снизились на 21%, до 90 млрд руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объемы подозрительных операций в РФ за 2024 год снизились на 21% по сравнению с 2023 годом - до 90 миллиардов рублей, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год.
"Объемы подозрительных операций за 2024 год по сравнению с 2023 годом снизились на 21% (с 113 миллиардов рублей до 90 миллиардов рублей)", - указывается в отчете.
"Использование платформы ЗСК ("знай своего клиента" - ред.) позволило по сравнению с 2023 годом снизить более чем в 2 раза, до 7 миллиардов рублей, объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Более чем в 3 раза, до 1,2 миллиарда рублей, сократились объемы подозрительных операций по исполнительным документам. Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13%, до 20 миллиардов рублей", - сообщается там же.
Бизнес, финансы
Банки начали выполнять новые нормы по приостановке подозрительных операций
25 июля 2024, 16:58
ЦБ РФ напоминает, что с 1 октября 2024 года на официальном сайте Банка России был открыт сервис, с помощью которого любой желающий может посредством введения ИНН проверить, относятся ли по классификации платформы ЗСК юридическое лицо или индивидуальный предприниматель к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Его использование позволяет добросовестным предпринимателям снизить риски при установлении деловых отношений с контрагентами. С начала работы сервиса до конца 2024 года к нему обратились около 150 тысяч раз, говорится в отчете.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыБанк России
 
 
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