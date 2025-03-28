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МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ - 28.03.2025, ПРАЙМ
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МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ
МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ - 28.03.2025, ПРАЙМ
МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:08+0300
2025-03-28T17:08+0300
аэрофлот
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая произошла мае 2019 года в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
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аэрофлот, аэропорт шереметьево
Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
17:08 28.03.2025
 
МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ

МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ в 2019 году

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк*Первая выкатка авиалайнера "Сухой Суперджет-100" на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре
*Первая выкатка авиалайнера Сухой Суперджет-100 на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая произошла мае 2019 года в столичном аэропорту "Шереметьево".
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021 - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
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Аэрофлотаэропорт Шереметьево
 
 
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