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МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ
МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ - 28.03.2025, ПРАЙМ
МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:08+0300
2025-03-28T17:08+0300
2025-03-28T17:08+0300
аэрофлот
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая произошла мае 2019 года в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
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аэрофлот, аэропорт шереметьево
Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ
МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SSJ в 2019 году
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал на сайте окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ авиакомпании "Аэрофлот", которая произошла мае 2019 года в столичном аэропорту "Шереметьево".
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, из них 26 человек - жители Мурманской области.
В Росавиации считают, что поводов для отказа от использования SSJ-100 нет