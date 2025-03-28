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"Рынки потеряны". В Европе рухнула ключевая отрасль экономики - 28.03.2025, ПРАЙМ
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"Рынки потеряны". В Европе рухнула ключевая отрасль экономики
"Рынки потеряны". В Европе рухнула ключевая отрасль экономики - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Рынки потеряны". В Европе рухнула ключевая отрасль экономики
Автомобильная промышленность в Европе столкнулась с серьезным кризисом, вызванным высокими ценами на бензин, растущей популярностью электромобилей и... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:20+0300
2025-03-28T09:20+0300
экономика
ес
промышленность
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность в Европе столкнулась с серьезным кризисом, вызванным высокими ценами на бензин, растущей популярностью электромобилей и конкуренцией со стороны китайских производителей, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, крупные автоконцерны, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, сообщили о снижении прибыли в 2019 году. Вследствие этого, компании планируют массовые увольнения для сокращения издержек.Кроме того, европейские производители также страдают от технологической отсталости относительно китайских электромобилей. По словам профессора кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергея Толкачева, в попытке догнать Китай, ЕС выделяет большое количество ресурсов и субсидий на развитие электромобилей, что создает проблемы для производителей с двигателями внутреннего сгорания, которые вынуждены повышать цены на свои модели."Однако доля электромобилей даже сократилась — с 14,6% в 2023-м до 13,6% в 2024-м, хотя планировали 25%. В 2025-м рассчитывают на 20%, в КНР — на все 50. В итоге Европа сама душит свое производство с ДВС и, не рассчитав силы в соперничестве с китайцами, не способна выскочить вперед за счет электрокаров", — заметил собеседник агентства.В издании подчеркнули, что Торговые войны между США, Китаем и Европой оказывают сильное негативное влияние на автомобильные компании. Введение 25-процентных пошлин Трампа на немецкий экспорт автомобилей нанесет ущерб не только крупным немецким производителям, но также поставщикам комплектующих и меньшим производителям.Ключевые рынки, такие как Китай и Россия, уже потеряны – Китай предпочитает отечественную продукцию, а разрыв с Москвой обошелся дорого. Как результат, европейский автопром не готов к трансформирующемуся миру, геополитическим и экономическим вызовам, что заставит ЕС подтвердить свою конкурентоспособность, заключили в агентстве.
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ес, промышленность
Экономика, ЕС, Промышленность
09:20 28.03.2025
 
"Рынки потеряны". В Европе рухнула ключевая отрасль экономики

Экономист Толкачев: европейский автопром попал в ловушку из-за зеленой повестки

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность в Европе столкнулась с серьезным кризисом, вызванным высокими ценами на бензин, растущей популярностью электромобилей и конкуренцией со стороны китайских производителей, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, крупные автоконцерны, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, сообщили о снижении прибыли в 2019 году. Вследствие этого, компании планируют массовые увольнения для сокращения издержек.
Кроме того, европейские производители также страдают от технологической отсталости относительно китайских электромобилей. По словам профессора кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергея Толкачева, в попытке догнать Китай, ЕС выделяет большое количество ресурсов и субсидий на развитие электромобилей, что создает проблемы для производителей с двигателями внутреннего сгорания, которые вынуждены повышать цены на свои модели.
"Однако доля электромобилей даже сократилась — с 14,6% в 2023-м до 13,6% в 2024-м, хотя планировали 25%. В 2025-м рассчитывают на 20%, в КНР — на все 50. В итоге Европа сама душит свое производство с ДВС и, не рассчитав силы в соперничестве с китайцами, не способна выскочить вперед за счет электрокаров", — заметил собеседник агентства.
В издании подчеркнули, что Торговые войны между США, Китаем и Европой оказывают сильное негативное влияние на автомобильные компании. Введение 25-процентных пошлин Трампа на немецкий экспорт автомобилей нанесет ущерб не только крупным немецким производителям, но также поставщикам комплектующих и меньшим производителям.
Ключевые рынки, такие как Китай и Россия, уже потеряны – Китай предпочитает отечественную продукцию, а разрыв с Москвой обошелся дорого. Как результат, европейский автопром не готов к трансформирующемуся миру, геополитическим и экономическим вызовам, что заставит ЕС подтвердить свою конкурентоспособность, заключили в агентстве.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Европа переживает деиндустриализацию, заявил Оверчук
06:31
 
ЭкономикаЕСПромышленность
 
 
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