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СМИ: CK Hutchison 2 апреля не подпишет сделку по продаже панамских портов

СМИ: CK Hutchison 2 апреля не подпишет сделку по продаже панамских портов - 28.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: CK Hutchison 2 апреля не подпишет сделку по продаже панамских портов

Гонконгская CK Hutchison Holdings на следующей неделе не подпишет соглашение о продаже двух своих стратегических портов в Панамском канале, так как власти Китая | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T18:37+0300

2025-03-28T18:37+0300

2025-03-28T18:37+0300

экономика

китай

панамский канал

гонконг

дональд трамп

си цзиньпин

марк рубио

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панама

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ПЕКИН, 28 мар – ПРАЙМ. Гонконгская CK Hutchison Holdings на следующей неделе не подпишет соглашение о продаже двух своих стратегических портов в Панамском канале, так как власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении сделки, сообщает в пятницу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник. Ранее сообщалось, что Государственное управление по регулированию рынка КНР приступило к анализу сделки. По условиям сделки, о которой было объявлено 4 марта, гонконгская компания CK Hutchison предпринимателя Ли Цзячэна продаст глобальные портовые активы инвесторам во главе с американской BlackRock за 22,8 миллиарда долларов. Среди этих активов - контрольный пакет акций и операционный контроль над двумя портами, расположенными по обе стороны Панамского канала. Источник, близкий к CK Hutchison, заявил газете в пятницу, что ожидаемого в следующую среду подписания сделки не состоится. "На следующей неделе не будет официального подписания сделки по двум панамским портам", — сообщил источник. Подчеркивается, что дата 2 апреля была обозначена как крайний срок для подписания окончательного соглашения по продаже двух портов между CK Hutchison и консорциума BlackRock, однако источник издания сообщил, что дата 2 апреля не является "реальным крайним сроком". Так, у сторон есть 145 дней, чтобы конфиденциально обсудить окончательные условия. Ни одна из сторон не раскрыла, когда этот период начался и когда завершится, но период эксклюзивности означает, что по истечении 145 дней CK Hutchison может продать активы другим сторонам. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что китайский лидер Си Цзиньпин раздражен планом гонконгской компании продать порты Панамского канала американскому бизнесу. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".

https://1prime.ru/20250305/panamskiy-855501688.html

китай

панамский канал

гонконг

сша

панама

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китай, панамский канал, гонконг, дональд трамп, си цзиньпин, марк рубио, сша, панама