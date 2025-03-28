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Историк рассказал, как Павел Фитин руководил разведкой

Историк рассказал, как Павел Фитин руководил разведкой - 28.03.2025, ПРАЙМ

Историк рассказал, как Павел Фитин руководил разведкой

Легендарный начальник советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павел Фитин уже в юности, пройдя через серьезные испытания и побывав на грани... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T04:42+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Легендарный начальник советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павел Фитин уже в юности, пройдя через серьезные испытания и побывав на грани гибели, сформировался как сильная, разносторонняя личность, что впоследствии позволило ему эффективно руководить выполнением важнейших задач государственного значения, рассказал РИА Новости член Тюменского отделения Российского исторического общества, доктор исторических наук Александр Вычугжанин. В пятницу исполняется 87 лет с того дня, как дипломированный инженер Павел Михайлович Фитин (1907-1971) был зачислен на службу в органы государственной безопасности и направлен на учебу в Центральную школу НКВД СССР. Тринадцатого мая 1939-го Политбюро ЦК ВКП(б) назначило 31-летнего Фитина начальником отечественной внешней разведки. Александр Вычугжанин стал автором книги "Юность разведчика Фитина. Идентификация "Алекса". Книга посвящена юности Павла Фитина. ОЖИВШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАХОДКИ Достижения Фитина на посту начальника разведки в последние годы получили достаточно широкое освещение. Но важный этап его жизни, когда закладывались основы личности, что в итоге и позволило справиться с решением задач государственного масштаба, оставался без должного внимания. В новой книге на основе многих, впервые выявленных архивных источников (в десяти федеральных и местных архивохранилищах и музеях) рассказывается о становлении юного Павла Фитина на тюменской земле. Среди авторских находок — самые ранние фотографии Фитина. Вычугжанин рассказал, как у него возникла идея написать эту книгу. "Ко мне в свое время обратился режиссер Анатолий Паников, снимавший документальный фильм о Павле Фитине. Вопрос у него был вроде бы простой - учился ли Фитин в школе в Тюмени? Но разные источники говорили о разном, поэтому пришлось начать работу в архивах. Оказалось, что да, Паша Фитин учился в Тюмени. Скажу больше - удалось найти документы, какие предметы он изучал и кто его учил", - сказал историк. "Но тема молодого Фитина, его становления как личности меня так увлекла, что я начал копать и копать в архивах. И собранные материалы в результате оформились в книгу", - добавил он. По словам Вычугжанина, у него как у писателя и вместе с тем исследователя была двоякая задача: с одной стороны, по возможности максимально представить архивные документы, дающие представление о том, что формировало Павла Фитина как личность. С другой стороны – написать все не сухо, сугубо документально, а оживить факты, события, чтобы читатель почувствовал то время, тот исторический контекст, в котором жил и развивался Фитин. "И сейчас я испытываю удовлетворение от сделанного", - признался автор. "О профессиональных достижениях Павла Михайловича Фитина уже рассказано немало. Но он мне видится еще и очень достойным, очень симпатичным человеком. И мне кажется, что нам всем, кто участвовал в подготовке издания этой книги, удалось сделать достойный литературный памятник Павлу Фитину", - сказал Вычугжанин. ГЛАВНАЯ ДОМИНАНТА "На мой взгляд, главной доминантой личности Павла Михайловича Фитина была тяга к знаниям и к получению новых навыков. Это было его потребностью - узнать что-то новое, научиться чему-то новому", - отметил историк. "Далее эти знания и навыки надо было использовать на практике, и юный Паша Фитин взял этот принцип на вооружение. Неслучайно он позже поступил в московскую Тимирязевскую сельхозакадемию на инженерный факультет, чтобы заниматься конструированием сельскохозяйственных машин", - продолжил Вычугжанин. Еще один фактор, способствовавший развитию личности Павла Фитина, – стремление рассматривать те или иные проблемы комплексно, добавил собеседник агентства. "Если посмотреть на выступления Фитина, в том числе самые ранние, то у него явно прослеживалось это стремление. Причем выступал он всегда по делу – лаконично, при этом продуманно и четко", - сказал Вычугжанин. Павла Фитина в молодом возрасте формировала и та периодика, которую он выписывал и читал – "Журнал крестьянской молодежи", яркий, сатирический журнал "Лапоть", общественно-политические журналы "Пионер" и "Вожатый", добавил историк. "Во всех этих журналах была разнообразная, но всегда очень хорошая аналитика. Например, в журнале "Вожатый" были подробные материалы по скаутам", - добавил Вычугжанин. Еще одной чертой личности Фитина было стремление доводить до конца любое начатое дело, отметил историк. ПЕРЕЖИТЫЙ УЖАС "Павла Фитина как личность закалили и трагические события начала февраля 1921 года, когда в Тюменской губернии произошло кулацко-эсеровское восстание. Тогда не только коммунистами, но и с людьми, просто сочувствовавшими советской власти, расправлялись изуверски – пытали раскаленным железом, держали раздетыми на сильном морозе, убивали, выкалывая глаза, отрезая носы и уши", - сказал Вычугжанин. По его словам, во всех автобиографиях, вплоть до зрелого возраста, Фитин только одной строчкой писал о том, что в те дни вместе с другими коммунарами он оказался в каталажке – по сути, в каменном сарае под охраной, без отопления, с крайне скудным пайком. "Почему он описывал это так кратко? На мой взгляд, Фитин не хотел вспоминать тот ужас, который он там пережил в 13 лет. Но из череды тех событий 1921 года Фитин, безусловно, вышел взрослым человеком", - отмечает историк. МОТИВАЦИЯ К СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ "Конечно, Павла Фитина формировала и крестьянская работа – весь световой день, в поле. Далее, яркий штрих к формировавшейся личности Павла Фитина – его деятельность в коммуне "Звезда" в своей родной деревне Ожогино. Коммуну создал дядя Павла Василий Фитин. Коммуна развивалась вполне успешно, у нее, например, была своя мельница, росли посевные площади", - сказал Вычугжанин. Ежегодно на собраниях коммуны рассматривали очень серьезные вопросы - например, как распределять деньги, причем неплохие деньги, заработанные от продажи собранного зерна. "Или в 1925 году на собрании коммуны приняли решение взять кредит и на эти деньги приобрести трактор "Фордзон". Для Павла Фитина такая практика явилась замечательной школой конкретной экономики", - добавил автор книги. "Очень важно было то, как Павел Фитин вел общественную работу. Такой штришок – он занимал второе место в комсомольской иерархии в своем районе и обязан был присутствовать на всех заседаниях бюро райкома партии, главного управленческого звена района, которому подчинялись все районные службы - районные отдел народного образования, отдел здравоохранения, военкомат, народный суд, и прочее. И на таких заседаниях Павел Фитин еще сильнее формировался как управленец. Пусть непосредственно он решений тогда и не принимал, но как губка впитывал нужный опыт", - подчеркнул Вычугжанин. В результате Фитин в 20 лет он уехал в Москву из Тюмени сформировавшимся управленцем, добавил историк. "Павел Фитин не хотел идти по комсомольской и партийной линии, хотя у партийных органов на него были виды, и его поначалу не хотели отпускать в Москву, в Тимирязевскую сельхозакадемию. Но Фитин выбрал инженерную стезю. И в столицу Фитин приехал как сформировавшаяся личность с очень большим жизненным багажом и, безусловно, с огромной мотивацией к служению родной стране", - отметил Вычугжанин. После окончания Сельхозакадемии, а затем работы в лаборатории сельскохозяйственных машин Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства Фитина назначили заведующим редакцией индустриальной литературы одного из крупнейших в СССР издательств "Сельхозгиз". "И это было безусловное повышение. Я посмотрел, что издавал "Сельхозгиз" при Фитине – этот список представлял собой толстый фолиант. То есть можно представить, какой огромный объем информации проходил через Фитина. Но и в разведке приходится работать с громадным количеством данных. К этому можно добавить и умение работать с людьми, и очевидную большую работоспособность", - добавил автор. "Поэтому то, что Павел Фитин впоследствии стал руководителем советской разведки, было все же не случайно", - подчеркнул Вычугжанин. КОМАНДИР РАЗВЕДЧИКОВ Генерал-лейтенант Павел Фитин руководил внешней разведкой органов госбезопасности СССР в 1939-1946 годах. Под его руководством к началу Великой Отечественной войны удалось восстановить работоспособный агентурный аппарат внешней разведки в Германии, Франции, Чехословакии и других странах. Всего в то время внешняя разведка СССР имела за рубежом 40 резидентур, где работали свыше 200 человек. Только с января по 21 июня 1941 года Фитин направил высшему руководству страны свыше ста разведывательных донесений, из которых следовало, что война стоит на пороге. В годы войны в неимоверно сложных условиях разведчики зачастую рисковали своей жизнью для того, чтобы добыть важнейшие данные. Внешняя разведка под руководством Фитина информировала Кремль о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах вермахта. Тем самым она внесла колоссальный вклад в Победу. В Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США и Великобритании к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе и послевоенного мироустройства, о сепаратных переговорах гитлеровцев с американцами во главе с Алленом Даллесом, другие ценные сведения. Тот же Даллес, став позже шефом ЦРУ США, писал, что успехи советской разведки ярче всего иллюстрируют ее операции в период Второй мировой войны, а о полученной ею информации разведка любой другой страны могла бы только мечтать. Самой великой из известных операцией разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. От резидентур в США, Англии и других странах была получена необходимая документальная информация, позволившая Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. Покинув в 1946 году пост начальника внешней разведки, Фитин работал заместителем уполномоченного министерства государственной безопасности СССР в советской зоне оккупации в Германии. В 1947-1951 годах – заместитель начальника управления МГБ Свердловской области, где курировал первые отечественные заводы по обогащению урана, построенные в рамках советского атомного проекта. В 1951-1953-м годах – министр госбезопасности Казахской ССР, где располагался один из самых важных советских стратегических объектов – Семипалатинский полигон для испытания ядерного оружия. В 1953 году – начальник управления объединенного МВД СССР по Свердловской области. За последние годы в России выполнен ряд проектов по увековечению памяти Фитина. В частности, памятник Фитину установлен возле здания пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в центре Москвы. Памятник Фитину открыли и в Тюмени. Именем Фитина названы школа и улица в столичном районе Ясенево рядом со штаб-квартирой СВР, как ее называют сами разведчики – "Лесом". А бронзовый барельеф Фитина размещен на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном возле комплекса зданий СВР непосредственно в "Лесу". К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками.

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