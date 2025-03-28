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Дегустация вин "Путь российского вина" пройдет в Пекине

Дегустация вин "Путь российского вина" пройдет в Пекине - 28.03.2025, ПРАЙМ

Дегустация вин "Путь российского вина" пройдет в Пекине

Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" пройдет в пятницу в Пекине, мероприятие состоится под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T00:29+0300

2025-03-28T00:29+0300

2025-03-28T00:29+0300

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ПЕКИН, 28 мар – ПРАЙМ. Российско-китайская дегустация вин "Путь российского вина" пройдет в пятницу в Пекине, мероприятие состоится под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Как отметили организаторы, мероприятие станет знаковым шагом в рамках расширения всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем, которое продолжается не одно десятилетие. Отправной точкой этого сотрудничества можно считать Договор между СССР и КНР о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанный 14 февраля 1950 года, в пятой статье которого говорилось о двусторонних советско-китайских отношениях, стремлении сторон развивать экономическое и культурное сотрудничество. Дегустация пройдет на площадке парка культуры и творчества "Бэйци Шуанцзин", и все представленные на ней российские винодельни обладают знаком "Вино России", подтверждающим высокое качество продукции. Дегустация, по заявлению организаторов, "символизирует не только традиции и историю виноделия, но и стремление к дальнейшему сотрудничеству в сфере винного туризма и торговли". Посетители смогут познакомиться с винами от таких ведущих российских производителей, как "Абрау-Дюрсо", "Винодельня ВедерниковЪ", "Фанагория", Chateau Tamagne, "Массандра", INKERMAN и "Винодельня Криница", а также с винами Китая от бренда Great Wall. Выставка-дегустация "Путь российского вина" с 25 по 27 марта прошла также в рамках международной выставки China Food and Drinks Fair в городе Чэнду китайской юго-западной провинции Сычуань. Владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов заявил на выставке в Чэнду, что "российское виноделие не уступает никому из зарубежных конкурентов ни по терруару (расположению виноградников), ни по новейшим технологиям, ни по школе". "Но у нас есть нечто особенное — это наша русская душа, которую виноделы вкладывают в свои творения. Мы предлагаем вино с русской душой", - сказал он.

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бизнес, россия, китай, пекин, кнр, борис титов, фанагория, great wall