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США усилят военное сотрудничество с Филиппинами на фоне "агрессии Китая" - 28.03.2025, ПРАЙМ
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США усилят военное сотрудничество с Филиппинами на фоне "агрессии Китая"
США усилят военное сотрудничество с Филиппинами на фоне "агрессии Китая" - 28.03.2025, ПРАЙМ
США усилят военное сотрудничество с Филиппинами на фоне "агрессии Китая"
США укрепят сотрудничество с Филиппинами в области обороны на фоне агрессии со стороны Китая, заявил министр обороны США Пит Хегсет во время совместной с... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:12+0300
2025-03-28T10:12+0300
политика
пит хегсет
сша
китай
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США укрепят сотрудничество с Филиппинами в области обороны на фоне агрессии со стороны Китая, заявил министр обороны США Пит Хегсет во время совместной с филиппинским коллегой Гилберто Теодоро пресс-конференции в Маниле. "Мы договорились, что США разместят дополнительные современные возможности на Филиппинах, что включает противокорабельную ракетную систему Nemesis и высокоэффективные беспилотные наземные транспортные средства. ...Эти системы позволят вооруженным силам США и Филиппин проводить совместные тренировки по использованию технологий для защиты суверенитета Филиппин", - заявил глава Пентагона. По словам Хегсета, Вашингтон и Манила договорились провести двусторонние учения сил специального назначения на острове Батазан, расположенном между Филиппинами и Тайванем. Также глава Пентагона уточнил, что во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим они обсудили развитие оборонной промышленности, а именно производство беспилотников и логистическую поддержку. Также стороны договорились запустить двустороннюю кампанию в области кибербезопасности. "Я могу заверить, что это только начало того, что станет невероятно плодотворным альянсом. ...Это отражает силу нашего союза (США и Филиппин - ред.), особенно перед лицом агрессии в регионе со стороны коммунистического Китая. Наше партнерство демонстрирует приверженность миру и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Хегсет. Ранее в конце января глава министерства национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в ходе встречи в Белом доме подтвердили готовность развивать двусторонние отношения в области обороны при новой администрации Дональда Трампа.
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пит хегсет, сша, китай
Политика, Пит Хегсет, США, КИТАЙ
10:12 28.03.2025
 
США усилят военное сотрудничество с Филиппинами на фоне "агрессии Китая"

Хегсет: США усилят военное сотрудничество с Филиппинами на фоне "агрессии Китая"

© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. Kubitza
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США укрепят сотрудничество с Филиппинами в области обороны на фоне агрессии со стороны Китая, заявил министр обороны США Пит Хегсет во время совместной с филиппинским коллегой Гилберто Теодоро пресс-конференции в Маниле.
"Мы договорились, что США разместят дополнительные современные возможности на Филиппинах, что включает противокорабельную ракетную систему Nemesis и высокоэффективные беспилотные наземные транспортные средства. ...Эти системы позволят вооруженным силам США и Филиппин проводить совместные тренировки по использованию технологий для защиты суверенитета Филиппин", - заявил глава Пентагона.
По словам Хегсета, Вашингтон и Манила договорились провести двусторонние учения сил специального назначения на острове Батазан, расположенном между Филиппинами и Тайванем.
Также глава Пентагона уточнил, что во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим они обсудили развитие оборонной промышленности, а именно производство беспилотников и логистическую поддержку. Также стороны договорились запустить двустороннюю кампанию в области кибербезопасности.
"Я могу заверить, что это только начало того, что станет невероятно плодотворным альянсом. ...Это отражает силу нашего союза (США и Филиппин - ред.), особенно перед лицом агрессии в регионе со стороны коммунистического Китая. Наше партнерство демонстрирует приверженность миру и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Хегсет.
Ранее в конце января глава министерства национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в ходе встречи в Белом доме подтвердили готовность развивать двусторонние отношения в области обороны при новой администрации Дональда Трампа.
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ПолитикаПит ХегсетСШАКИТАЙ
 
 
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