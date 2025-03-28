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Объем безналичных платежей в России в 2024 году вырос на 26,5 процента - 28.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250328/platezhi-856205566.html
Объем безналичных платежей в России в 2024 году вырос на 26,5 процента
Объем безналичных платежей в России в 2024 году вырос на 26,5 процента - 28.03.2025, ПРАЙМ
Объем безналичных платежей в России в 2024 году вырос на 26,5 процента
Безналичные операции в РФ в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 24,8% по количеству и на 26,5% по объему – до 113,7 миллиарда платежей на сумму 1,8... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T20:00+0300
2025-03-28T20:00+0300
экономика
безналичные платежи
банк россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Безналичные операции в РФ в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 24,8% по количеству и на 26,5% по объему – до 113,7 миллиарда платежей на сумму 1,8 квадриллиона рублей, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год. "Безналичные операции выросли по сравнению с 2023 годом на 24,8% по количеству и на 26,5% по объему – до 113,7 миллиарда платежей на сумму 1841,7 триллиона рублей. Почти 40% операций осуществлялось через сеть интернет и (или) с использованием мобильных устройств связи. Цифровые каналы широко использовались клиентами банков для открытия счетов", - отмечается в отчете. "В структуре активных клиентских счетов (604,2 миллиона) доля счетов с дистанционным доступом составила 81,6% к концу 2024 года. Число активных счетов, открытых с использованием биометрических данных, составило 0,6 миллиона. Самым популярным средством безналичной оплаты оставались платежные карты, эмиссия которых за год выросла на 14,8%. На 01.01.2025 выпущено 515,8 миллиона карт, или 3,4 карты на одного жителя", - говорится там же. С их использованием на территории страны и за ее пределами в 2024 году было совершено 76,1 миллиардов транзакций на сумму 168,2 триллиона рублей. Из них подавляющее большинство составляли безналичные операции (97,6% по количеству и 77,7% по объему), добавляет ЦБ.
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безналичные платежи, банк россии
Экономика, безналичные платежи, Банк России
20:00 28.03.2025
 
Объем безналичных платежей в России в 2024 году вырос на 26,5 процента

ЦБ: объем безналичных платежей в РФ в 2024 году вырос на 26,5%, до 1,8 квадриллиона рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Безналичные операции в РФ в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 24,8% по количеству и на 26,5% по объему – до 113,7 миллиарда платежей на сумму 1,8 квадриллиона рублей, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год.
"Безналичные операции выросли по сравнению с 2023 годом на 24,8% по количеству и на 26,5% по объему – до 113,7 миллиарда платежей на сумму 1841,7 триллиона рублей. Почти 40% операций осуществлялось через сеть интернет и (или) с использованием мобильных устройств связи. Цифровые каналы широко использовались клиентами банков для открытия счетов", - отмечается в отчете.
"В структуре активных клиентских счетов (604,2 миллиона) доля счетов с дистанционным доступом составила 81,6% к концу 2024 года. Число активных счетов, открытых с использованием биометрических данных, составило 0,6 миллиона. Самым популярным средством безналичной оплаты оставались платежные карты, эмиссия которых за год выросла на 14,8%. На 01.01.2025 выпущено 515,8 миллиона карт, или 3,4 карты на одного жителя", - говорится там же.
С их использованием на территории страны и за ее пределами в 2024 году было совершено 76,1 миллиардов транзакций на сумму 168,2 триллиона рублей. Из них подавляющее большинство составляли безналичные операции (97,6% по количеству и 77,7% по объему), добавляет ЦБ.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов
18:40
 
Экономикабезналичные платежиБанк России
 
 
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