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Путин: молодые поколения ни в чем не уступают старшим

Путин: молодые поколения ни в чем не уступают старшим - 28.03.2025, ПРАЙМ

Путин: молодые поколения ни в чем не уступают старшим

Молодые поколения ни в чем не уступают старшим, а даже превосходят его во всем, что связано с прогрессом, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T00:29+0300

2025-03-28T00:29+0300

2025-03-28T00:29+0300

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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Молодые поколения ни в чем не уступают старшим, а даже превосходят его во всем, что связано с прогрессом, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс "Новые поколения не только ни в чем не уступают предыдущим, а наоборот. Имею в виду все, что связано с прогрессом, получением новых знаний, навыков, с технологическими возможностями. Люди стараются все интереснее, все эффективнее и добиваются больших и больших успехов", - сказал президент. Путин также отметил, что современная молодежь проявляет себя "и на поле боя, и в науке, и в спорте, и в общественной жизни". Глава государства выразил уверенность, что новое поколение, которое сейчас формируется, создаст "оптимальные условия для будущего страны". "Хочу вам в этом пожелать успехов. Я со своей стороны, все мои коллеги, правительство, администрация в регионах, будем делать все для того, чтобы это состоялось", - пообещал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, росатом