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Путин: молодые поколения ни в чем не уступают старшим
Путин: молодые поколения ни в чем не уступают старшим - 28.03.2025, ПРАЙМ
Путин: молодые поколения ни в чем не уступают старшим
Молодые поколения ни в чем не уступают старшим, а даже превосходят его во всем, что связано с прогрессом, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T00:29+0300
2025-03-28T00:29+0300
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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Молодые поколения ни в чем не уступают старшим, а даже превосходят его во всем, что связано с прогрессом, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс
"Новые поколения не только ни в чем не уступают предыдущим, а наоборот. Имею в виду все, что связано с прогрессом, получением новых знаний, навыков, с технологическими возможностями. Люди стараются все интереснее, все эффективнее и добиваются больших и больших успехов", - сказал президент.
Путин также отметил, что современная молодежь проявляет себя "и на поле боя, и в науке, и в спорте, и в общественной жизни".
Глава государства выразил уверенность, что новое поколение, которое сейчас формируется, создаст "оптимальные условия для будущего страны". "Хочу вам в этом пожелать успехов. Я со своей стороны, все мои коллеги, правительство, администрация в регионах, будем делать все для того, чтобы это состоялось", - пообещал он.
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общество , россия, рф, владимир путин, росатом
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Росатом
Путин: молодые поколения ни в чем не уступают старшим
Путин: молодые поколения превосходят старших во всем, что связано с прогрессом
МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Молодые поколения ни в чем не уступают старшим, а даже превосходят его во всем, что связано с прогрессом, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс
"Новые поколения не только ни в чем не уступают предыдущим, а наоборот. Имею в виду все, что связано с прогрессом, получением новых знаний, навыков, с технологическими возможностями. Люди стараются все интереснее, все эффективнее и добиваются больших и больших успехов", - сказал президент.
Путин также отметил, что современная молодежь проявляет себя "и на поле боя, и в науке, и в спорте, и в общественной жизни".
Глава государства выразил уверенность, что новое поколение, которое сейчас формируется, создаст "оптимальные условия для будущего страны". "Хочу вам в этом пожелать успехов. Я со своей стороны, все мои коллеги, правительство, администрация в регионах, будем делать все для того, чтобы это состоялось", - пообещал он.