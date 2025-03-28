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ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС

ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС

Еврокомиссия в ближайшие дни предложит меры для смягчения влияния пошлин США на автомобильную промышленность ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:43+0300

2025-03-28T13:43+0300

2025-03-28T13:43+0300

экономика

пошлины

ес

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия в ближайшие дни предложит меры для смягчения влияния пошлин США на автомобильную промышленность ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП). "Европейская комиссия разрабатывает соответствующие меры (для смягчения влияния пошлин США). Мы ожидали это предложение уже на этой неделе. Некоторые говорят, Еврокомиссия уже сегодня может выступить с ним, но, вероятно, это все же будет во вторник, речь идет о целенаправленных мерах по смягчению санкций для автомобильной промышленности, для европейского автомобильного рынка в случае, если они не соответствуют целевым европейским показателям по выбросам", - сказал он перед началом на следующей неделе очередной пленарной сессии ЕП в Страсбурге. По его словам, "еще до того, как президент США объявил о новых пошлинах на европейские автомобили, в ЕС хотели, чтобы эти меры были приостановлены". "На этой планете нет более экологичной автомобильной промышленности, чем европейская. И в глобальной ситуации было бы совершенно неправильно наказывать европейский автопром. И именно поэтому мы надеемся, что Еврокомиссия выступит с инициативой, и мы уверены, что во вторник они это сделают, приняв целенаправленные меры приостановить действие штрафных санкций для европейских автопроизводителей", - пояснил представитель ЕНП. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы. По ее словам, ЕС продолжит искать решения путем переговоров.

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пошлины, ес