Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/poshliny-856193079.html
ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС
ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС
Еврокомиссия в ближайшие дни предложит меры для смягчения влияния пошлин США на автомобильную промышленность ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:43+0300
2025-03-28T13:43+0300
экономика
пошлины
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82886/22/828862254_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0a6684cb96b64396d9358c872c562ce7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия в ближайшие дни предложит меры для смягчения влияния пошлин США на автомобильную промышленность ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП). "Европейская комиссия разрабатывает соответствующие меры (для смягчения влияния пошлин США). Мы ожидали это предложение уже на этой неделе. Некоторые говорят, Еврокомиссия уже сегодня может выступить с ним, но, вероятно, это все же будет во вторник, речь идет о целенаправленных мерах по смягчению санкций для автомобильной промышленности, для европейского автомобильного рынка в случае, если они не соответствуют целевым европейским показателям по выбросам", - сказал он перед началом на следующей неделе очередной пленарной сессии ЕП в Страсбурге. По его словам, "еще до того, как президент США объявил о новых пошлинах на европейские автомобили, в ЕС хотели, чтобы эти меры были приостановлены". "На этой планете нет более экологичной автомобильной промышленности, чем европейская. И в глобальной ситуации было бы совершенно неправильно наказывать европейский автопром. И именно поэтому мы надеемся, что Еврокомиссия выступит с инициативой, и мы уверены, что во вторник они это сделают, приняв целенаправленные меры приостановить действие штрафных санкций для европейских автопроизводителей", - пояснил представитель ЕНП. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы. По ее словам, ЕС продолжит искать решения путем переговоров.
https://1prime.ru/20250328/britaniya-856189903.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82886/22/828862254_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_0c4bddceb17b35315dcbb07767773568.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пошлины, ес
Экономика, пошлины, ЕС
13:43 28.03.2025
 
ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС

ЕНП: ЕК предложит меры для смягчения последствий пошлин США на автопром ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия в ближайшие дни предложит меры для смягчения влияния пошлин США на автомобильную промышленность ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП).
"Европейская комиссия разрабатывает соответствующие меры (для смягчения влияния пошлин США). Мы ожидали это предложение уже на этой неделе. Некоторые говорят, Еврокомиссия уже сегодня может выступить с ним, но, вероятно, это все же будет во вторник, речь идет о целенаправленных мерах по смягчению санкций для автомобильной промышленности, для европейского автомобильного рынка в случае, если они не соответствуют целевым европейским показателям по выбросам", - сказал он перед началом на следующей неделе очередной пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
По его словам, "еще до того, как президент США объявил о новых пошлинах на европейские автомобили, в ЕС хотели, чтобы эти меры были приостановлены". "На этой планете нет более экологичной автомобильной промышленности, чем европейская. И в глобальной ситуации было бы совершенно неправильно наказывать европейский автопром. И именно поэтому мы надеемся, что Еврокомиссия выступит с инициативой, и мы уверены, что во вторник они это сделают, приняв целенаправленные меры приостановить действие штрафных санкций для европейских автопроизводителей", - пояснил представитель ЕНП.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы. По ее словам, ЕС продолжит искать решения путем переговоров.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины
12:23
 
ЭкономикапошлиныЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала