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Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин

Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин - 28.03.2025, ПРАЙМ

Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых торговых пошлин. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:56+0300

2025-03-28T13:56+0300

2025-03-28T13:56+0300

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МАДРИД, 28 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых торговых пошлин. "Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу. Позвольте мне еще раз четко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно", — сказал Санчес, выступая на форуме в Мадриде. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.

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