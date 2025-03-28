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Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин
Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин - 28.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых торговых пошлин. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:56+0300
2025-03-28T13:56+0300
экономика
испания
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пошлины
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МАДРИД, 28 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых торговых пошлин. "Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу. Позвольте мне еще раз четко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно", — сказал Санчес, выступая на форуме в Мадриде. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
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испания, ес, пошлины
Экономика, ИСПАНИЯ, ЕС, пошлины
13:56 28.03.2025
 
Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин

Премьер Испании призвал США "одуматься" и пригрозил ответными мерами на пошлины

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МАДРИД, 28 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых торговых пошлин.
"Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу. Позвольте мне еще раз четко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно", — сказал Санчес, выступая на форуме в Мадриде.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
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