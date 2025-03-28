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Посол в Сеуле рассказал, как восстановить отношения с Южной Кореей - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Посол в Сеуле рассказал, как восстановить отношения с Южной Кореей
Посол в Сеуле рассказал, как восстановить отношения с Южной Кореей - 28.03.2025, ПРАЙМ
Посол в Сеуле рассказал, как восстановить отношения с Южной Кореей
Путь к восстановлению отношений России и Южной Кореи в политической и экономической сферах лежит через отмену санкций, заявил посол России в Республике Корея... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T07:26+0300
2025-03-28T07:26+0300
россия
экономика
мировая экономика
рф
сеул
южная корея
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СЕУЛ, 28 мар – ПРАЙМ. Путь к восстановлению отношений России и Южной Кореи в политической и экономической сферах лежит через отмену санкций, заявил посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью агентству Newsis. "Путь к восстановлению отношений в политической и экономической сферах, нормализации взаимодействия между представителями бизнеса двух стран, лежит через отмену санкций", - заявил Зиновьев, напомнив, что Республика Корея ввела против РФ целый ряд санкционных ограничений. Количество товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию, на данный момент составляет 1431 позицию. Посол добавил, что сейчас между Россией и Республикой Корея нет прямых авиарейсов, и, хотя эту ситуацию "хотелось бы исправить", со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания". Касательно ухода южнокорейских компаний из России посол отметил, что РФ "не прогоняла" ни одну иностранную компанию. "Кто захотел уйти – ушли, кто захотел остаться – остались и процветают, так как экономика России растет невиданными темпами", - заявил Зиновьев.  
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РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, РФ, СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
07:26 28.03.2025
 
Посол в Сеуле рассказал, как восстановить отношения с Южной Кореей

Посол Зиновьев: путь к восстановлению отношений с Южной Кореей лежит через отмену санкций

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СЕУЛ, 28 мар – ПРАЙМ. Путь к восстановлению отношений России и Южной Кореи в политической и экономической сферах лежит через отмену санкций, заявил посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью агентству Newsis.
"Путь к восстановлению отношений в политической и экономической сферах, нормализации взаимодействия между представителями бизнеса двух стран, лежит через отмену санкций", - заявил Зиновьев, напомнив, что Республика Корея ввела против РФ целый ряд санкционных ограничений. Количество товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию при вывозе в Россию, на данный момент составляет 1431 позицию.
Посол добавил, что сейчас между Россией и Республикой Корея нет прямых авиарейсов, и, хотя эту ситуацию "хотелось бы исправить", со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания".
Касательно ухода южнокорейских компаний из России посол отметил, что РФ "не прогоняла" ни одну иностранную компанию.
"Кто захотел уйти – ушли, кто захотел остаться – остались и процветают, так как экономика России растет невиданными темпами", - заявил Зиновьев.
 
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФСЕУЛЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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