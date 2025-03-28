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Ространснадзор назвал сроки завершения проверки компаний с танкерным флотом

Ространснадзор назвал сроки завершения проверки компаний с танкерным флотом - 28.03.2025, ПРАЙМ

Ространснадзор назвал сроки завершения проверки компаний с танкерным флотом

Ространснадзор до конца апреля 2025 года планирует завершить проверку 500 компаний в России, эксплуатирующих танкерный флот, сообщил журналистам глава ведомства | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T10:32+0300

2025-03-28T10:32+0300

2025-03-28T10:32+0300

ространснадзор

россия

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Ространснадзор до конца апреля 2025 года планирует завершить проверку 500 компаний в России, эксплуатирующих танкерный флот, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин. Президент России Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ организовал проверку танкерного флота страны. Она, сообщало министерство, затронет около 500 компаний, эксплуатирующих такие суда, и завершится до начала навигации 2025 года. Басаргин ранее говорил, что завершить проверку танкерного флота РФ планируется в апреле. "До конца апреля все будет завершено. У нас там есть очередность. Все документы мы уже у всех запросили, со всеми согласовали. Так что работаем в этом отношении. Поэтому возили и будем возить нефть безопасно", - сказал Басаргин в пятницу в кулуарах коллегии Минтранса РФ, отвечая на вопрос РИА Новости, когда Ространснадзор полностью завершит проверку всех 500 компаний. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта был завершен демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

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ространснадзор, россия