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Путин рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают

Путин рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают - 28.03.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс рассказал, что думал, что в ледяной | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T00:17+0300

2025-03-28T00:17+0300

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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают. Глава государства рассказал, что ошибался. Участники экспедиции рассказали о моржовых "моржрутках", встрече с касатками и медведями, а также о том, как изменились их карьерные планы после путешествия. "Понравилась поездка? Давайте с этого начнем", - поинтересовался президент. "Это невероятно! Правда! Нет слов, чтобы описать, насколько прекрасна наша Арктика!" - с восторгом за всех ответила одна из участниц Ксения Галушкина. "Вы знаете, мы когда думали, как все это организовать, и когда додумались до поездки на Северный полюс, честно говоря, у меня были сомнения. Думал: ну, скучно будет ребятам. Ну что там? Пустыня такая, смотреть туда-сюда, ничего особенно интересного", - заметил Путин. "А ведь эта пустыня кишит удивительными видами животных. Нам посчастливилось увидеть касаток, около двух сотен тюленей в градусе от Северного полюса, двух белых медведей и еще моржей. Моржи обитают на Земле Франца Иосифа и когда ледокол шел мимо льдин, на которых проплывали мимо нас по нескольку моржей, мы прозвали их "моржрутками". Это удивительно!" - рассказала Ксения. Путин поинтересовался, изменилось ли что-то с точки зрения профессионального будущего после этой поездки. "Безусловно! Я точно знаю, что буду работать в Росатоме", - заверила девушка.

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бизнес, россия, северный полюс, рф, владимир путин, росатом