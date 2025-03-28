Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/putin-856177707.html
Путин рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают
Путин рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают - 28.03.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс рассказал, что думал, что в ледяной | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T00:17+0300
2025-03-28T00:17+0300
бизнес
россия
экономика
северный полюс
рф
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856177707.jpg?1743110235
МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают. Глава государства рассказал, что ошибался. Участники экспедиции рассказали о моржовых "моржрутках", встрече с касатками и медведями, а также о том, как изменились их карьерные планы после путешествия. "Понравилась поездка? Давайте с этого начнем", - поинтересовался президент. "Это невероятно! Правда! Нет слов, чтобы описать, насколько прекрасна наша Арктика!" - с восторгом за всех ответила одна из участниц Ксения Галушкина. "Вы знаете, мы когда думали, как все это организовать, и когда додумались до поездки на Северный полюс, честно говоря, у меня были сомнения. Думал: ну, скучно будет ребятам. Ну что там? Пустыня такая, смотреть туда-сюда, ничего особенно интересного", - заметил Путин. "А ведь эта пустыня кишит удивительными видами животных. Нам посчастливилось увидеть касаток, около двух сотен тюленей в градусе от Северного полюса, двух белых медведей и еще моржей. Моржи обитают на Земле Франца Иосифа и когда ледокол шел мимо льдин, на которых проплывали мимо нас по нескольку моржей, мы прозвали их "моржрутками". Это удивительно!" - рассказала Ксения. Путин поинтересовался, изменилось ли что-то с точки зрения профессионального будущего после этой поездки. "Безусловно! Я точно знаю, что буду работать в Росатоме", - заверила девушка.
северный полюс
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, северный полюс, рф, владимир путин, росатом
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Северный полюс, РФ, Владимир Путин, Росатом
00:17 28.03.2025
 
Путин рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают

Путин: думал, что в ледяной пустыне дети заскучают

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс рассказал, что думал, что в ледяной пустыне дети заскучают.
Глава государства рассказал, что ошибался. Участники экспедиции рассказали о моржовых "моржрутках", встрече с касатками и медведями, а также о том, как изменились их карьерные планы после путешествия.
"Понравилась поездка? Давайте с этого начнем", - поинтересовался президент. "Это невероятно! Правда! Нет слов, чтобы описать, насколько прекрасна наша Арктика!" - с восторгом за всех ответила одна из участниц Ксения Галушкина.
"Вы знаете, мы когда думали, как все это организовать, и когда додумались до поездки на Северный полюс, честно говоря, у меня были сомнения. Думал: ну, скучно будет ребятам. Ну что там? Пустыня такая, смотреть туда-сюда, ничего особенно интересного", - заметил Путин.
"А ведь эта пустыня кишит удивительными видами животных. Нам посчастливилось увидеть касаток, около двух сотен тюленей в градусе от Северного полюса, двух белых медведей и еще моржей. Моржи обитают на Земле Франца Иосифа и когда ледокол шел мимо льдин, на которых проплывали мимо нас по нескольку моржей, мы прозвали их "моржрутками". Это удивительно!" - рассказала Ксения.
Путин поинтересовался, изменилось ли что-то с точки зрения профессионального будущего после этой поездки. "Безусловно! Я точно знаю, что буду работать в Росатоме", - заверила девушка.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСеверный полюсРФВладимир ПутинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала