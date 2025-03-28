https://1prime.ru/20250328/putin-856178467.html

Путин заявил об укреплении суверенитета России

Путин заявил об укреплении суверенитета России - 28.03.2025, ПРАЙМ

Путин заявил об укреплении суверенитета России

РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T01:14+0300

2025-03-28T01:14+0300

2025-03-28T01:14+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856178467.jpg?1743113678

МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области. "Сегодня Россия укрепляет свой суверенитет, создает новые точки роста для экономики и торговли, формирует эффективные транспортные коридоры. В том числе активно развивает Северный морской путь", - указал он.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин