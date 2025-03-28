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Путин заявил об укреплении суверенитета России
Путин заявил об укреплении суверенитета России - 28.03.2025, ПРАЙМ
Путин заявил об укреплении суверенитета России
РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T01:14+0300
2025-03-28T01:14+0300
2025-03-28T01:14+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области.
"Сегодня Россия укрепляет свой суверенитет, создает новые точки роста для экономики и торговли, формирует эффективные транспортные коридоры. В том числе активно развивает Северный морской путь", - указал он.
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россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин заявил об укреплении суверенитета России
Путин: Россия укрепляет суверенитет, формирует новые возможности для развития экономики
МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. РФ сегодня укрепляет свою независимость, формирует новые возможности для развития экономики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области.
"Сегодня Россия укрепляет свой суверенитет, создает новые точки роста для экономики и торговли, формирует эффективные транспортные коридоры. В том числе активно развивает Северный морской путь", - указал он.