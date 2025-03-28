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Морская пехота России относится к элите российских ВС, заявил Путин - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Морская пехота России относится к элите российских ВС, заявил Путин
Морская пехота России относится к элите российских ВС, заявил Путин - 28.03.2025, ПРАЙМ
Морская пехота России относится к элите российских ВС, заявил Путин
Морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T01:26+0300
2025-03-28T01:26+0300
россия
общество
экономика
рф
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подразделения морской пехоты воюют отлично… Относятся без всякого преувеличения к элите Вооруженных сил, так же как десантники, так же как спецназ", - сказал Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск".
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40
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россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
01:26 28.03.2025
 
Морская пехота России относится к элите российских ВС, заявил Путин

Путин: морская пехота России относится к элите российских Вооруженных сил

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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подразделения морской пехоты воюют отлично… Относятся без всякого преувеличения к элите Вооруженных сил, так же как десантники, так же как спецназ", - сказал Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск".
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
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