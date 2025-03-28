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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - 28.03.2025, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:35+0300
2025-03-28T12:35+0300
политика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - сказано в заявлении канцелярия.Эрдоган выразил готовность Турции принять активное участие в переговорном процессе для поиска решения конфликта между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Россией является ключом к решению региональных проблем.Турецкий лидер также заявил, что Турция следит за обстановкой и готова оказать поддержку для обеспечения справедливого и прочного мира. В разговоре было также отмечено, что шаги, предпринятые для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, и Турция также внесет свой вклад в предотвращение конфликта в этом регионе.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
12:35 28.03.2025
 
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения между Россией и Турцией

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - сказано в заявлении канцелярия.
Эрдоган выразил готовность Турции принять активное участие в переговорном процессе для поиска решения конфликта между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Россией является ключом к решению региональных проблем.
Турецкий лидер также заявил, что Турция следит за обстановкой и готова оказать поддержку для обеспечения справедливого и прочного мира. В разговоре было также отмечено, что шаги, предпринятые для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, и Турция также внесет свой вклад в предотвращение конфликта в этом регионе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана
20 марта, 08:13
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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