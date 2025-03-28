https://1prime.ru/20250328/putin-856190171.html

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - 28.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:35+0300

2025-03-28T12:35+0300

2025-03-28T12:35+0300

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - сказано в заявлении канцелярия.Эрдоган выразил готовность Турции принять активное участие в переговорном процессе для поиска решения конфликта между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Россией является ключом к решению региональных проблем.Турецкий лидер также заявил, что Турция следит за обстановкой и готова оказать поддержку для обеспечения справедливого и прочного мира. В разговоре было также отмечено, что шаги, предпринятые для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, и Турция также внесет свой вклад в предотвращение конфликта в этом регионе.

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган