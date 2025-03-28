https://1prime.ru/20250328/putin-856192102.html

В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Эрдогана

В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Эрдогана - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Эрдогана

Глава государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился оценками хода диалога с США по поиску... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:19+0300

2025-03-28T13:19+0300

2025-03-28T13:39+0300

политика

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях", - говорится в сообщении.Главы государств также обсудили результаты консультаций экспертных групп России и США, которые состоялись в Эр-Рияде. В рамках этих консультаций было достигнуто соглашение о моратории на удары по российским и украинским энергетическим объектам.Российский лидер в свою очередь указал на продолжающиеся попытки со стороны Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. В ходе телефонного разговора также обсуждалось возобновление реализации Черноморской инициативы по безопасному судоходству и экспорту российской продовольственной продукции и удобрений.

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин