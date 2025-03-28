https://1prime.ru/20250328/putin-856192102.html
В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Эрдогана
В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Эрдогана - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Эрдогана
Глава государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился оценками хода диалога с США по поиску... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:19+0300
2025-03-28T13:19+0300
2025-03-28T13:39+0300
политика
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716202_0:25:3003:1714_1920x0_80_0_0_8b968808c856f9fb83d81effc7d54aaa.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях", - говорится в сообщении.Главы государств также обсудили результаты консультаций экспертных групп России и США, которые состоялись в Эр-Рияде. В рамках этих консультаций было достигнуто соглашение о моратории на удары по российским и украинским энергетическим объектам.Российский лидер в свою очередь указал на продолжающиеся попытки со стороны Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. В ходе телефонного разговора также обсуждалось возобновление реализации Черноморской инициативы по безопасному судоходству и экспорту российской продовольственной продукции и удобрений.
https://1prime.ru/20250328/putin-856190171.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716202_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_d2d72c31a44a385848fc2e9a5e51ad33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Эрдогана
Путин и Эрдоган обсудили переговоры по Украине и Черноморскую инициативу
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях", - говорится в сообщении.
Главы государств также обсудили результаты консультаций экспертных групп России и США, которые состоялись в Эр-Рияде. В рамках этих консультаций было достигнуто соглашение о моратории на удары по российским и украинским энергетическим объектам.
Российский лидер в свою очередь указал на продолжающиеся попытки со стороны Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. В ходе телефонного разговора также обсуждалось возобновление реализации Черноморской инициативы по безопасному судоходству и экспорту российской продовольственной продукции и удобрений.
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор