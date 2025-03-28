https://1prime.ru/20250328/putin-856196319.html

В Кремле рассказали об идее Путина о внешнем управлении на Украине

В Кремле рассказали об идее Путина о внешнем управлении на Украине - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали об идее Путина о внешнем управлении на Украине

Идея главы государства Владимира Путина о возможности ввести внешнее управление на Украине связана с утерей контроля Киевом. Об этом заявил официальный... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T15:37+0300

2025-03-28T15:37+0300

2025-03-28T15:43+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Идея главы государства Владимира Путина о возможности ввести внешнее управление на Украине связана с утерей контроля Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Поэтому процессы там идут весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля. И поэтому отсюда - Путин сказал, что это одна из идей - но это идея, именно связанная с введением внешнего управления. Вот о чем вчера говорил президент Путин", - сказал Песков журналистамПесков также подчеркнул, что в настоящее время националистические подразделения на Украине набирают силу, что может вывести ситуацию из под контроля. Кроме того, предложение российского лидера о введении на территории Украины внешнего руководства основано на оценке реального положения дел в стране.Ранее президент заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.

https://1prime.ru/20250328/peskov-856195692.html

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россия, украина, владимир путин