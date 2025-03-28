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Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/putin-856198032.html
Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк
Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк - 28.03.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T16:15+0300
2025-03-28T16:35+0300
экономика
россия
газ
газпромбанк
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, ранее срок истекал 1 апреля, следует из соответствующего указа.Согласно указу №186, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2025 года.Путин в конце декабря подписывал указ со соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
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россия, газ, газпромбанк
Экономика, РОССИЯ, Газ, Газпромбанк
16:15 28.03.2025 (обновлено: 16:35 28.03.2025)
 
Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк

Путин разрешил иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк до июня

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, ранее срок истекал 1 апреля, следует из соответствующего указа.
Согласно указу №186, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2025 года.
Путин в конце декабря подписывал указ со соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля.
В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
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