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Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк
Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк - 28.03.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T16:15+0300
2025-03-28T16:15+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, ранее срок истекал 1 апреля, следует из соответствующего указа.Согласно указу №186, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2025 года.Путин в конце декабря подписывал указ со соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
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россия, газ, газпромбанк
Экономика, РОССИЯ, Газ, Газпромбанк
Путин разрешил до июня платить за газ не только через Газпромбанк
Путин разрешил иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк до июня
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, ранее срок истекал 1 апреля, следует из соответствующего указа.
Согласно указу №186, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2025 года.
Путин в конце декабря подписывал указ со соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля.
В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
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