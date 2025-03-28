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Россияне в 2024 году оплатили с помощью биометрии и QR на 4,2 трлн руб - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне в 2024 году оплатили с помощью биометрии и QR на 4,2 трлн руб
Россияне в 2024 году оплатили с помощью биометрии и QR на 4,2 трлн руб - 28.03.2025, ПРАЙМ
Россияне в 2024 году оплатили с помощью биометрии и QR на 4,2 трлн руб
Россияне в 2024 году оплатили покупки с помощью биометрии и QR-кодов на 4,2 триллиона рублей, совершив 2,3 миллиарда платежей, отмечается в годовом отчете Банка | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T21:07+0300
2025-03-28T21:07+0300
экономика
финансы
технологии
банк россии
биометрия
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году оплатили покупки с помощью биометрии и QR-кодов на 4,2 триллиона рублей, совершив 2,3 миллиарда платежей, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год. "В 2024 году российские потребители оплатили покупки с использованием биометрии и QR-кодов на общую сумму 4,2 триллиона рублей, совершив 2,3 миллиарда платежей. Более активно стали использоваться электронные денежные средства (ЭДС). В значительной мере это произошло за счет интеграции ЭДС в экосистемы крупнейших маркетплейсов и их массового использования клиентами для платежей на этих торговых площадках", - говорится в отчете. "В 2024 году с применением электронных средств платежа для перевода ЭДС было совершено 6,2 миллиарда операций, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Стоимостный объем таких операций удвоился и составил 8,5 триллиона рублей. Наряду с развитием удаленных цифровых каналов предоставления платежных услуг, поставщики обеспечивали их доступность за счет широкой сети устройств на всей территории Российской Федерации. На 01.01.2025 она включала 137,1 тысячи банкоматов и 4,9 миллиона POS-терминалов кредитных организаций", - рассказывает ЦБ. В условиях роста безналичного оборота потребность в банкоматах продолжала снижаться – их количество сократилось на 4,7%. Одновременно кредитные организации нарастили на 9,5% число POS-терминалов, используемых для безналичных платежей. Инфраструктура банковских платежных агентов (субагентов) насчитывала 326,1 тысячи касс и устройств для приема наличных денег, говорится в обзоре. "Платежные услуги (включая почтовые переводы) оказывали 41,1 тысячи отделений организаций федеральной почтовой связи. В 2024 году банковские платежные агенты (субагенты) совершили 164,8 миллиона операций по приему наличных денег от физических лиц на сумму 183,6 миллиарда рублей. Большую часть (91,6% общего количества и 66,0% общего объема) составляли платежи за товары и услуги. Почти четверть в стоимостном объеме приходилось на операции в целях перевода денежных средств в пользу физических лиц", - добавляется там же.
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финансы, технологии, банк россии, биометрия
Экономика, Финансы, Технологии, Банк России, биометрия
21:07 28.03.2025
 
Россияне в 2024 году оплатили с помощью биометрии и QR на 4,2 трлн руб

ЦБ: россияне в 2024 году оплатили покупки с помощью биометрии и QR-кодов на 4,2 трлн руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкQR-код в магазине. Бесконтактные покупки
QR-код в магазине. Бесконтактные покупки - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году оплатили покупки с помощью биометрии и QR-кодов на 4,2 триллиона рублей, совершив 2,3 миллиарда платежей, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год.
"В 2024 году российские потребители оплатили покупки с использованием биометрии и QR-кодов на общую сумму 4,2 триллиона рублей, совершив 2,3 миллиарда платежей. Более активно стали использоваться электронные денежные средства (ЭДС). В значительной мере это произошло за счет интеграции ЭДС в экосистемы крупнейших маркетплейсов и их массового использования клиентами для платежей на этих торговых площадках", - говорится в отчете.
"В 2024 году с применением электронных средств платежа для перевода ЭДС было совершено 6,2 миллиарда операций, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Стоимостный объем таких операций удвоился и составил 8,5 триллиона рублей. Наряду с развитием удаленных цифровых каналов предоставления платежных услуг, поставщики обеспечивали их доступность за счет широкой сети устройств на всей территории Российской Федерации. На 01.01.2025 она включала 137,1 тысячи банкоматов и 4,9 миллиона POS-терминалов кредитных организаций", - рассказывает ЦБ.
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В условиях роста безналичного оборота потребность в банкоматах продолжала снижаться – их количество сократилось на 4,7%. Одновременно кредитные организации нарастили на 9,5% число POS-терминалов, используемых для безналичных платежей. Инфраструктура банковских платежных агентов (субагентов) насчитывала 326,1 тысячи касс и устройств для приема наличных денег, говорится в обзоре.
"Платежные услуги (включая почтовые переводы) оказывали 41,1 тысячи отделений организаций федеральной почтовой связи. В 2024 году банковские платежные агенты (субагенты) совершили 164,8 миллиона операций по приему наличных денег от физических лиц на сумму 183,6 миллиарда рублей. Большую часть (91,6% общего количества и 66,0% общего объема) составляли платежи за товары и услуги. Почти четверть в стоимостном объеме приходилось на операции в целях перевода денежных средств в пользу физических лиц", - добавляется там же.
 
ЭкономикаФинансыТехнологииБанк Россиибиометрия
 
 
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