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IТ-компании из России представили решения для животноводства Узбекистана - 28.03.2025, ПРАЙМ
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IТ-компании из России представили решения для животноводства Узбекистана
IТ-компании из России представили решения для животноводства Узбекистана - 28.03.2025, ПРАЙМ
IТ-компании из России представили решения для животноводства Узбекистана
IТ-компании из России представили свои продукты для крупных животноводческих комплексов Узбекистана, сообщает торговое представительство РФ в республике. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:09+0300
2025-03-28T09:09+0300
узбекистан
россия
технологии
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ТАШКЕНТ, 28 мар – ПРАЙМ. IТ-компании из России представили свои продукты для крупных животноводческих комплексов Узбекистана, сообщает торговое представительство РФ в республике. По данным представительства, торгпредство РФ организовало онлайн-переговоры российских IТ-компаний с крупными животноводческими предприятиями и фермерскими хозяйствами Узбекистана. Мероприятие было проведено при содействии комитета ветеринарии и развития животноводства при министерстве сельского хозяйства Узбекистана. "В ходе переговоров российские компании презентовали свои инновационные продукты и решения более чем 30 крупным животноводческим комплексам Узбекистана, нацеленным на внедрение современных технологий для повышения эффективности работы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства. В частности, были представлены программные продукты для подсчета количества животных, анализа паттернов их поведения, учета действий персонала, ведения образовательных программ и других важных процессов в животноводстве. "Торгпредство России выражает уверенность, что такие переговоры способствуют укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Узбекистаном, а внедрение российских ИТ-решений поможет улучшить процессы в сельском хозяйстве республики", - добавили в представительстве.
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узбекистан, россия, технологии
УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, Технологии
09:09 28.03.2025
 
IТ-компании из России представили решения для животноводства Узбекистана

IТ-компании из России представили свои решения для животноводства Узбекистана

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 мар – ПРАЙМ. IТ-компании из России представили свои продукты для крупных животноводческих комплексов Узбекистана, сообщает торговое представительство РФ в республике.
По данным представительства, торгпредство РФ организовало онлайн-переговоры российских IТ-компаний с крупными животноводческими предприятиями и фермерскими хозяйствами Узбекистана. Мероприятие было проведено при содействии комитета ветеринарии и развития животноводства при министерстве сельского хозяйства Узбекистана.
"В ходе переговоров российские компании презентовали свои инновационные продукты и решения более чем 30 крупным животноводческим комплексам Узбекистана, нацеленным на внедрение современных технологий для повышения эффективности работы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.
В частности, были представлены программные продукты для подсчета количества животных, анализа паттернов их поведения, учета действий персонала, ведения образовательных программ и других важных процессов в животноводстве.
"Торгпредство России выражает уверенность, что такие переговоры способствуют укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Узбекистаном, а внедрение российских ИТ-решений поможет улучшить процессы в сельском хозяйстве республики", - добавили в представительстве.
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УЗБЕКИСТАНРОССИЯТехнологии
 
 
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