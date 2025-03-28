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В Госдуме предложили законодательно отрегулировать деятельность риелторов
В Госдуме предложили законодательно отрегулировать деятельность риелторов - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили законодательно отрегулировать деятельность риелторов
Необходимо на законодательном уровне отрегулировать риелторский рынок, в том числе создать реестр аттестованных риелторов и определить перечень услуг, которые... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T15:46+0300
2025-03-28T15:46+0300
2025-03-28T15:46+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Необходимо на законодательном уровне отрегулировать риелторский рынок, в том числе создать реестр аттестованных риелторов и определить перечень услуг, которые они имеет право оказывать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "У нас до сих пор законодательно не закреплено, кто такой риелтор, какие услуги оказывает риелтор, какие у него есть полномочия, и какую ответственность он несет перед клиентом. Для наведения порядка на риелторском рынке следует: создать реестр аттестованных риелторов и определить перечень услуг, которые имеет право оказывать риелтор, сформировать профессиональные стандарты и систему контроля за их исполнением, четко определить, какие документы риелторы имеют право запрашивать, а также на каких условиях общаться с регистрационными и нотариальными органами от имени клиента", - сказал он. Кошелев подчеркнул, что ежегодно около 10 тысяч человек становятся жертвами нелегальных риелторов и мошенников из-за отсутствия законодательного регулирования риелторской деятельности. Кроме того, по мнению парламентария, необходимо ввести механизм страхования ответственности риелторов. "Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы, а нерадивый риелтор должен понести персональную ответственность вплоть до лишения права заниматься такой деятельностью", - отметил он. Кошелев добавил, что риелторы также должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах по сделкам с недвижимостью, к которым они были причастны.
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бизнес, россия, госдума
В Госдуме предложили законодательно отрегулировать деятельность риелторов
Депутат Кошелев предложил законодательно отрегулировать деятельность риелторов
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Необходимо на законодательном уровне отрегулировать риелторский рынок, в том числе создать реестр аттестованных риелторов и определить перечень услуг, которые они имеет право оказывать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"У нас до сих пор законодательно не закреплено, кто такой риелтор, какие услуги оказывает риелтор, какие у него есть полномочия, и какую ответственность он несет перед клиентом. Для наведения порядка на риелторском рынке следует: создать реестр аттестованных риелторов и определить перечень услуг, которые имеет право оказывать риелтор, сформировать профессиональные стандарты и систему контроля за их исполнением, четко определить, какие документы риелторы имеют право запрашивать, а также на каких условиях общаться с регистрационными и нотариальными органами от имени клиента", - сказал он.
Кошелев подчеркнул, что ежегодно около 10 тысяч человек становятся жертвами нелегальных риелторов и мошенников из-за отсутствия законодательного регулирования риелторской деятельности.
Кроме того, по мнению парламентария, необходимо ввести механизм страхования ответственности риелторов.
"Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы, а нерадивый риелтор должен понести персональную ответственность вплоть до лишения права заниматься такой деятельностью", - отметил он.
Кошелев добавил, что риелторы также должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах по сделкам с недвижимостью, к которым они были причастны.
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