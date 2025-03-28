https://1prime.ru/20250328/rieltor-856196795.html

В Госдуме предложили законодательно отрегулировать деятельность риелторов

В Госдуме предложили законодательно отрегулировать деятельность риелторов - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили законодательно отрегулировать деятельность риелторов

Необходимо на законодательном уровне отрегулировать риелторский рынок, в том числе создать реестр аттестованных риелторов и определить перечень услуг, которые... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T15:46+0300

2025-03-28T15:46+0300

2025-03-28T15:46+0300

бизнес

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Необходимо на законодательном уровне отрегулировать риелторский рынок, в том числе создать реестр аттестованных риелторов и определить перечень услуг, которые они имеет право оказывать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "У нас до сих пор законодательно не закреплено, кто такой риелтор, какие услуги оказывает риелтор, какие у него есть полномочия, и какую ответственность он несет перед клиентом. Для наведения порядка на риелторском рынке следует: создать реестр аттестованных риелторов и определить перечень услуг, которые имеет право оказывать риелтор, сформировать профессиональные стандарты и систему контроля за их исполнением, четко определить, какие документы риелторы имеют право запрашивать, а также на каких условиях общаться с регистрационными и нотариальными органами от имени клиента", - сказал он. Кошелев подчеркнул, что ежегодно около 10 тысяч человек становятся жертвами нелегальных риелторов и мошенников из-за отсутствия законодательного регулирования риелторской деятельности. Кроме того, по мнению парламентария, необходимо ввести механизм страхования ответственности риелторов. "Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы, а нерадивый риелтор должен понести персональную ответственность вплоть до лишения права заниматься такой деятельностью", - отметил он. Кошелев добавил, что риелторы также должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах по сделкам с недвижимостью, к которым они были причастны.

https://1prime.ru/20250321/ipoteka-855988054.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, госдума