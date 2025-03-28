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В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка - 28.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250328/rosselkhozbank-856195989.html
В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка
В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка
Требование России снять санкции с Россельхозбанка известно на Западе, новизны в нем нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:59+0300
2025-03-28T14:59+0300
экономика
россельхозбанк
дмитрий песков
сша
черное море
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Требование России снять санкции с Россельхозбанка известно на Западе, новизны в нем нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никакой новизны нет. Это положение согласованное, хорошо известно господину Гутеррешу, Организации Объединенных Наций, хорошо известно тем странам, которые имели отношение к заключению той самой сделки. Ничего нового с тех пор не появилось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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россельхозбанк, дмитрий песков, сша, черное море, россия, санкции против рф
Экономика, Россельхозбанк, Дмитрий Песков, США, Черное море, РОССИЯ, санкции против РФ
14:59 28.03.2025
 
В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка

Песков: требование РФ снять санкции с Россельхозбанка известно Западу, новизны в нем нет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссельхозБанк
РоссельхозБанк - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Требование России снять санкции с Россельхозбанка известно на Западе, новизны в нем нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой новизны нет. Это положение согласованное, хорошо известно господину Гутеррешу, Организации Объединенных Наций, хорошо известно тем странам, которые имели отношение к заключению той самой сделки. Ничего нового с тех пор не появилось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции
14:57
 
ЭкономикаРоссельхозбанкДмитрий ПесковСШАЧерное мореРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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