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В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка

В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка

Требование России снять санкции с Россельхозбанка известно на Западе, новизны в нем нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:59+0300

2025-03-28T14:59+0300

2025-03-28T14:59+0300

экономика

россельхозбанк

дмитрий песков

сша

черное море

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Требование России снять санкции с Россельхозбанка известно на Западе, новизны в нем нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никакой новизны нет. Это положение согласованное, хорошо известно господину Гутеррешу, Организации Объединенных Наций, хорошо известно тем странам, которые имели отношение к заключению той самой сделки. Ничего нового с тех пор не появилось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

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сша

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россельхозбанк, дмитрий песков, сша, черное море, россия, санкции против рф