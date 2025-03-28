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Чистый убыток "Россетей" по МСФО в 2024 году составил 116,9 млрд рублей - 28.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250328/rosseti-856204383.html
Чистый убыток "Россетей" по МСФО в 2024 году составил 116,9 млрд рублей
Чистый убыток "Россетей" по МСФО в 2024 году составил 116,9 млрд рублей - 28.03.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Россетей" по МСФО в 2024 году составил 116,9 млрд рублей
Чистый убыток "Россетей" в 2024 году по МСФО составил 116,863 миллиарда рублей против прибыли в 161,321 миллиарда рублей годом ранее, EBITDA снизилась на 1,7%,... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:32+0300
2025-03-28T19:33+0300
энергетика
россети
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Россетей" в 2024 году по МСФО составил 116,863 миллиарда рублей против прибыли в 161,321 миллиарда рублей годом ранее, EBITDA снизилась на 1,7%, до 519,4 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "По итогам 2024 года группа "Россети" получила чистый убыток в размере 116,9 миллиарда рублей. Ключевое влияние на консолидированный финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств в сумме 387,5 миллиарда рублей и рост процентных расходов по финансовым обязательствам более чем на 70%. Признание убытка от обесценения связано в основном с увеличением ставки дисконтирования, обусловленное ростом рыночных процентных ставок в 2024 году", - сообщила компания. Выручка компании за отчетный период составила 1,506 триллиона рублей, что на 9,2% выше, чем годом ранее.Чистый убыток "Россетей" по РСБУ в 2024 году составил 294,839 миллиарда рублей против прибыли в 320,393 миллиарда рублей."По итогам 2024 года чистый убыток ПАО "Россети" составил 294,8 миллиарда рублей. При этом, результаты операционной деятельности компании положительные. Прибыль от продаж составила 137,3 миллиарда рублей. Основное влияние на финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств и капитальных вложений в размере 331,2 миллиарда рублей, а также переоценка финансовых вложений в размере 123,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Выручка увеличилась на 8,6% - до 354,243 миллиарда рублей.
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россети
Энергетика, Россети
19:32 28.03.2025 (обновлено: 19:33 28.03.2025)
 
Чистый убыток "Россетей" по МСФО в 2024 году составил 116,9 млрд рублей

Убыток "Россетей" по МСФО в 2024 году составил 116,9 млрд руб против прибыли год назад

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Россетей" в 2024 году по МСФО составил 116,863 миллиарда рублей против прибыли в 161,321 миллиарда рублей годом ранее, EBITDA снизилась на 1,7%, до 519,4 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"По итогам 2024 года группа "Россети" получила чистый убыток в размере 116,9 миллиарда рублей. Ключевое влияние на консолидированный финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств в сумме 387,5 миллиарда рублей и рост процентных расходов по финансовым обязательствам более чем на 70%. Признание убытка от обесценения связано в основном с увеличением ставки дисконтирования, обусловленное ростом рыночных процентных ставок в 2024 году", - сообщила компания.
Выручка компании за отчетный период составила 1,506 триллиона рублей, что на 9,2% выше, чем годом ранее.
Россети - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
"Россети" хотят рассчитывать платеж на услуги из максимума потребления
3 февраля, 10:52
Чистый убыток "Россетей" по РСБУ в 2024 году составил 294,839 миллиарда рублей против прибыли в 320,393 миллиарда рублей.
"По итогам 2024 года чистый убыток ПАО "Россети" составил 294,8 миллиарда рублей. При этом, результаты операционной деятельности компании положительные. Прибыль от продаж составила 137,3 миллиарда рублей. Основное влияние на финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств и капитальных вложений в размере 331,2 миллиарда рублей, а также переоценка финансовых вложений в размере 123,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Выручка увеличилась на 8,6% - до 354,243 миллиарда рублей.
 
ЭнергетикаРоссети
 
 
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