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Россия видит "окно возможностей" в реализации меморандума с ООН - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Россия видит "окно возможностей" в реализации меморандума с ООН
Россия видит "окно возможностей" в реализации меморандума с ООН - 28.03.2025, ПРАЙМ
Россия видит "окно возможностей" в реализации меморандума с ООН
Россия видит "окно возможностей" в части реализации меморандума с ООН о выводе российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, заявил... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T00:29+0300
2025-03-28T00:29+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
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ООН, 28 мар – ПРАЙМ. Россия видит "окно возможностей" в части реализации меморандума с ООН о выводе российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. "Мы считаем, что сейчас есть окно возможностей для реализации этой части соглашения, и это приведет нас к тому моменту, когда мы сможем добросовестно реализовать "Зеленую сделку" в целом", – сказал Полянский журналистам. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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сельское хозяйство, россия, черное море, рф, турция, оон, россельхозбанк, swift
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Черное море, РФ, ТУРЦИЯ, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
00:29 28.03.2025
 
Россия видит "окно возможностей" в реализации меморандума с ООН

Полянский: Россия видит "окно возможностей" в реализации меморандума с ООН

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ООН, 28 мар – ПРАЙМ. Россия видит "окно возможностей" в части реализации меморандума с ООН о выводе российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
"Мы считаем, что сейчас есть окно возможностей для реализации этой части соглашения, и это приведет нас к тому моменту, когда мы сможем добросовестно реализовать "Зеленую сделку" в целом", – сказал Полянский журналистам.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯЧерное мореРФТУРЦИЯООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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