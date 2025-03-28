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Назван самый безопасный день недели в России

Назван самый безопасный день недели в России - 28.03.2025, ПРАЙМ

Назван самый безопасный день недели в России

Чаще всего аварии на российских дорогах случались по пятницам в 2024 году, самым безаварийным днем остается воскресенье, говорится в статистических данных... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T03:12+0300

2025-03-28T03:12+0300

2025-03-28T03:12+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Чаще всего аварии на российских дорогах случались по пятницам в 2024 году, самым безаварийным днем остается воскресенье, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году больше всего аварий пришлось на пятницу - более 20 тысяч, в остальные дни число ДТП не превышало 19 тысяч. При этом самым безопасным днем стабильно остается воскресенье, в этот день недели в 2024 году Госавтоинспекция зафиксировала меньше 18 тысяч случаев.

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общество , бизнес, россия