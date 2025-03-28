Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый безопасный день недели в России - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250328/rossija-856179739.html
Назван самый безопасный день недели в России
Назван самый безопасный день недели в России - 28.03.2025, ПРАЙМ
Назван самый безопасный день недели в России
Чаще всего аварии на российских дорогах случались по пятницам в 2024 году, самым безаварийным днем остается воскресенье, говорится в статистических данных... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T03:12+0300
2025-03-28T03:12+0300
общество
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856179739.jpg?1743120748
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Чаще всего аварии на российских дорогах случались по пятницам в 2024 году, самым безаварийным днем остается воскресенье, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году больше всего аварий пришлось на пятницу - более 20 тысяч, в остальные дни число ДТП не превышало 19 тысяч. При этом самым безопасным днем стабильно остается воскресенье, в этот день недели в 2024 году Госавтоинспекция зафиксировала меньше 18 тысяч случаев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия
Общество , Бизнес, РОССИЯ
03:12 28.03.2025
 
Назван самый безопасный день недели в России

ГИБДД: самым безаварийным днем недели в 2024 году стало воскресенье

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Чаще всего аварии на российских дорогах случались по пятницам в 2024 году, самым безаварийным днем остается воскресенье, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, в 2024 году больше всего аварий пришлось на пятницу - более 20 тысяч, в остальные дни число ДТП не превышало 19 тысяч. При этом самым безопасным днем стабильно остается воскресенье, в этот день недели в 2024 году Госавтоинспекция зафиксировала меньше 18 тысяч случаев.
 
ОбществоБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала