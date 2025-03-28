Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России опасаются отмены западных санкций - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/rossija-856181014.html
В России опасаются отмены западных санкций
В России опасаются отмены западных санкций - 28.03.2025, ПРАЙМ
В России опасаются отмены западных санкций
В России опасаются отмены западных санкций, потому что они заставили российскую экономику быстро развиваться, а также возвращения иностранных производителей,... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T05:55+0300
2025-03-28T05:55+0300
бизнес
экономика
россия
китай
рф
франция
алексей оверчук
airbus
boeing
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856181014.jpg?1743130536
БОАО (Китай), 28 мар - ПРАЙМ. В России опасаются отмены западных санкций, потому что они заставили российскую экономику быстро развиваться, а также возвращения иностранных производителей, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Наш рост составляет 4,1 процента (в год - ред.). И самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас в России, заключается в том, что мы опасаемся, что в случае отмены санкций мы не сможем развиваться так, как планировали", - заявил Оверчук, выступая на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности" Азиатского форума в китайском Боао. По его словам, примеры положительного влияния санкций на экономику России можно перечислять долго. "Известно, что в Советском Союзе была своя собственная хорошо развитая авиационная промышленность... А потом, в 90-е годы, мы чуть не потеряли ее. В 2022 году нам сказали, что мы должны вернуть все наши Airbus и Boeing обратно. Что ж, мы начали работать над нашей авиационной отраслью", - рассказал Оверчук. Россия разработала собственные региональные реактивные самолеты, в которых сначала была значительная доля импортных комплектующих. "Три недели назад те же региональные самолеты совершили первый полет, оснащенные всеми российскими комплектующими, включая российские двигатели. То же самое касается узкофюзеляжных самолетов", - рассказал Оверчук. По его словам, Россия усвоила урок, который заключается в том, что у нее должен быть свой самолет, чтобы больше ни от кого не зависеть. "То же самое и с сельским хозяйством. Мы являемся крупнейшим в мире экспортером зерна. Мы поставляем зерно по всему миру… С каждым годом мы производим все больше и больше экологически чистых продуктов. Потому что в начале 2020-х годов мы провели очень успешные рыночные реформы, и они только начинают приносить результаты. И в 2022 году мы снова вложили огромные инвестиции", - рассказал Оверчук. Он отметил также, что Россия теперь производит сыры не хуже, чем Франция, отказавшаяся поставлять свою продукцию. По его словам, многие российские производители теперь опасаются возвращения на рынок РФ западных производителей. "Очень многие предприятия и компании находятся в стадии инвестиционного цикла. Они берут кредиты, разрабатывают и производят то, чего раньше никогда не производили. Они обеспокоены тем, что иностранные компании могут вернуться в Россию. Так что сейчас это беспокоит нас больше, чем санкции", - отметил Оверчук. Он добавил, что Россия за последние два года переориентировала свои маршруты поставок и экспорта. "Сейчас мы расширяем торговлю со странами Китая, Глобального Юга, дружественными странами. Странами, которые хотели бы торговать с нами… Мы сейчас очень хорошо зарекомендовали себя на китайском рынке. И российские продукты питания чрезвычайно популярны здесь, в Китае. А это огромный рынок", - резюмировал он.
китай
рф
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, рф, франция, алексей оверчук, airbus, boeing
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, ФРАНЦИЯ, Алексей Оверчук, Airbus, Boeing
05:55 28.03.2025
 
В России опасаются отмены западных санкций

Вице-премьер Оверчук: в России опасаются отмены западных санкций

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БОАО (Китай), 28 мар - ПРАЙМ. В России опасаются отмены западных санкций, потому что они заставили российскую экономику быстро развиваться, а также возвращения иностранных производителей, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Наш рост составляет 4,1 процента (в год - ред.). И самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас в России, заключается в том, что мы опасаемся, что в случае отмены санкций мы не сможем развиваться так, как планировали", - заявил Оверчук, выступая на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности" Азиатского форума в китайском Боао.
По его словам, примеры положительного влияния санкций на экономику России можно перечислять долго.
"Известно, что в Советском Союзе была своя собственная хорошо развитая авиационная промышленность... А потом, в 90-е годы, мы чуть не потеряли ее. В 2022 году нам сказали, что мы должны вернуть все наши Airbus и Boeing обратно. Что ж, мы начали работать над нашей авиационной отраслью", - рассказал Оверчук.
Россия разработала собственные региональные реактивные самолеты, в которых сначала была значительная доля импортных комплектующих.
"Три недели назад те же региональные самолеты совершили первый полет, оснащенные всеми российскими комплектующими, включая российские двигатели. То же самое касается узкофюзеляжных самолетов", - рассказал Оверчук.
По его словам, Россия усвоила урок, который заключается в том, что у нее должен быть свой самолет, чтобы больше ни от кого не зависеть.
"То же самое и с сельским хозяйством. Мы являемся крупнейшим в мире экспортером зерна. Мы поставляем зерно по всему миру… С каждым годом мы производим все больше и больше экологически чистых продуктов. Потому что в начале 2020-х годов мы провели очень успешные рыночные реформы, и они только начинают приносить результаты. И в 2022 году мы снова вложили огромные инвестиции", - рассказал Оверчук.
Он отметил также, что Россия теперь производит сыры не хуже, чем Франция, отказавшаяся поставлять свою продукцию.
По его словам, многие российские производители теперь опасаются возвращения на рынок РФ западных производителей.
"Очень многие предприятия и компании находятся в стадии инвестиционного цикла. Они берут кредиты, разрабатывают и производят то, чего раньше никогда не производили. Они обеспокоены тем, что иностранные компании могут вернуться в Россию. Так что сейчас это беспокоит нас больше, чем санкции", - отметил Оверчук.
Он добавил, что Россия за последние два года переориентировала свои маршруты поставок и экспорта.
"Сейчас мы расширяем торговлю со странами Китая, Глобального Юга, дружественными странами. Странами, которые хотели бы торговать с нами… Мы сейчас очень хорошо зарекомендовали себя на китайском рынке. И российские продукты питания чрезвычайно популярны здесь, в Китае. А это огромный рынок", - резюмировал он.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙРФФРАНЦИЯАлексей ОверчукAirbusBoeing
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала