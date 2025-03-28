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Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину
Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину - 28.03.2025, ПРАЙМ
Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину
Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину с высоким доходом, а каждый десятый - неловкость, выяснили для РИА Новости специалисты... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T06:47+0300
2025-03-28T06:47+0300
2025-03-28T06:47+0300
общество
россия
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МОСКВА, 28 Мар - ПРАЙМ. Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину с высоким доходом, а каждый десятый - неловкость, выяснили для РИА Новости специалисты дейтинг-сервиса Mamba.
"Каждый второй мужчина (51%) даже испытывал бы гордость за партнершу с высоким доходом. При этом 37% заявили, что их это вообще не волнует. И только 10% признались, что ощущали бы неловкость", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 3 тысячи россиян старше 18 лет по всей стране.
Отмечается, что подавляющее большинство мужчин, узнав на ранних этапах знакомства о более высоком заработке девушки, продолжит общение как ни в чем не бывало. Дамы оказались требовательнее: узнав о более низком заработке мужчины, 62% готовы дать шанс отношениям, если кавалер способен красиво ухаживать, а четверть сразу ставит крест на романе с менее обеспеченным партнером.
В вопросе финансовых вложений в отношения женщины почти единодушны - 79% настаивают, что платить должен мужчина, даже если его кошелек "тоньше".
По данным аналитиков, если доход женщины выше, то больше половины мужчин считают справедливым помогать ей с домашними делами. Однако треть уверена, что размер зарплаты не должен влиять на то, кто моет посуду и пылесосит. Женщины мыслят схожим образом: 61% ожидают помощи по дому от партнера с меньшим доходом, а 39% не связывают бытовые обязанности с финансами.
При этом финансовая поддержка от женщины вызывает у мужчин противоречивые чувства. Так, 43% с благодарностью принимают помощь как проявление любви, 27% честно признаются в дискомфорте, а 18% отказываются от денег.
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общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину
Mamba: каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за женщину с высоким доходом
МОСКВА, 28 Мар - ПРАЙМ. Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину с высоким доходом, а каждый десятый - неловкость, выяснили для РИА Новости специалисты дейтинг-сервиса Mamba.
"Каждый второй мужчина (51%) даже испытывал бы гордость за партнершу с высоким доходом. При этом 37% заявили, что их это вообще не волнует. И только 10% признались, что ощущали бы неловкость", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 3 тысячи россиян старше 18 лет по всей стране.
Отмечается, что подавляющее большинство мужчин, узнав на ранних этапах знакомства о более высоком заработке девушки, продолжит общение как ни в чем не бывало. Дамы оказались требовательнее: узнав о более низком заработке мужчины, 62% готовы дать шанс отношениям, если кавалер способен красиво ухаживать, а четверть сразу ставит крест на романе с менее обеспеченным партнером.
В вопросе финансовых вложений в отношения женщины почти единодушны - 79% настаивают, что платить должен мужчина, даже если его кошелек "тоньше".
По данным аналитиков, если доход женщины выше, то больше половины мужчин считают справедливым помогать ей с домашними делами. Однако треть уверена, что размер зарплаты не должен влиять на то, кто моет посуду и пылесосит. Женщины мыслят схожим образом: 61% ожидают помощи по дому от партнера с меньшим доходом, а 39% не связывают бытовые обязанности с финансами.
При этом финансовая поддержка от женщины вызывает у мужчин противоречивые чувства. Так, 43% с благодарностью принимают помощь как проявление любви, 27% честно признаются в дискомфорте, а 18% отказываются от денег.