https://1prime.ru/20250328/rossija-856181519.html

Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину

Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину - 28.03.2025, ПРАЙМ

Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину

Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину с высоким доходом, а каждый десятый - неловкость, выяснили для РИА Новости специалисты... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T06:47+0300

2025-03-28T06:47+0300

2025-03-28T06:47+0300

общество

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856181519.jpg?1743133624

МОСКВА, 28 Мар - ПРАЙМ. Каждый второй мужчина в России испытывал бы гордость за свою женщину с высоким доходом, а каждый десятый - неловкость, выяснили для РИА Новости специалисты дейтинг-сервиса Mamba. "Каждый второй мужчина (51%) даже испытывал бы гордость за партнершу с высоким доходом. При этом 37% заявили, что их это вообще не волнует. И только 10% признались, что ощущали бы неловкость", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 3 тысячи россиян старше 18 лет по всей стране. Отмечается, что подавляющее большинство мужчин, узнав на ранних этапах знакомства о более высоком заработке девушки, продолжит общение как ни в чем не бывало. Дамы оказались требовательнее: узнав о более низком заработке мужчины, 62% готовы дать шанс отношениям, если кавалер способен красиво ухаживать, а четверть сразу ставит крест на романе с менее обеспеченным партнером. В вопросе финансовых вложений в отношения женщины почти единодушны - 79% настаивают, что платить должен мужчина, даже если его кошелек "тоньше". По данным аналитиков, если доход женщины выше, то больше половины мужчин считают справедливым помогать ей с домашними делами. Однако треть уверена, что размер зарплаты не должен влиять на то, кто моет посуду и пылесосит. Женщины мыслят схожим образом: 61% ожидают помощи по дому от партнера с меньшим доходом, а 39% не связывают бытовые обязанности с финансами. При этом финансовая поддержка от женщины вызывает у мужчин противоречивые чувства. Так, 43% с благодарностью принимают помощь как проявление любви, 27% честно признаются в дискомфорте, а 18% отказываются от денег.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва