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Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ - 28.03.2025, ПРАЙМ
Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
Крупные корейские производители техники, такие как LG, Samsung и Hyundai, планируют вернуться на российский рынок, передает издание Korea Times. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:31+0300
2025-03-28T09:31+0300
экономика
россия
бизнес
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Крупные корейские производители техники, такие как LG, Samsung и Hyundai, планируют вернуться на российский рынок, передает издание Korea Times."По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России", — сказано в тексте публикации.Авторы материала заметили, что корейские компании видят Россию как ключевой рынок для своих деловых интересов, особенно в контексте растущего давления на фоне пошлин США.Ранее итальянская компания Ariston также объявила о своем возвращении в Россию.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
09:31 28.03.2025
 
Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

KT: LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Крупные корейские производители техники, такие как LG, Samsung и Hyundai, планируют вернуться на российский рынок, передает издание Korea Times.
"По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России", — сказано в тексте публикации.
Авторы материала заметили, что корейские компании видят Россию как ключевой рынок для своих деловых интересов, особенно в контексте растущего давления на фоне пошлин США.
Ранее итальянская компания Ariston также объявила о своем возвращении в Россию.
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