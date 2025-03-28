https://1prime.ru/20250328/rynok-856184165.html

Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ - 28.03.2025, ПРАЙМ

Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

Крупные корейские производители техники, такие как LG, Samsung и Hyundai, планируют вернуться на российский рынок, передает издание Korea Times. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:31+0300

2025-03-28T09:31+0300

2025-03-28T09:31+0300

экономика

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Крупные корейские производители техники, такие как LG, Samsung и Hyundai, планируют вернуться на российский рынок, передает издание Korea Times."По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России", — сказано в тексте публикации.Авторы материала заметили, что корейские компании видят Россию как ключевой рынок для своих деловых интересов, особенно в контексте растущего давления на фоне пошлин США.Ранее итальянская компания Ariston также объявила о своем возвращении в Россию.

https://1prime.ru/20250327/ariston-856151858.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес