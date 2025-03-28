Рынок акций и ОФЗ в поисках опоры

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи продолжил падение, -2,5% за четверг. В пятницу утром еще ниже — почти 3030 п. Март завершается на минорной ноте на фоне не реализовавшихся надежд на быстрое решение геополитического конфликта и смягчение риторики ЦБ по ставке. Но технически на волне распродаж индекс уже сильно перепродан, вероятно, что именно сегодня и состоится разворот вверх.Сильнее рынка — акции Полюса растут на фоне очередного исторического максимума в золоте. Бумаги прошли процедуру сплита, теперь цена 1900 руб., а не 19 000 руб. Это сделано для удобства и увеличения ликвидности. Таргет 2025 г. к 2200 руб., а в конце апреля будут и дивиденды.Слабее рынка — акции Юнипро, они рухнули на минимумы января, а с февральского пика это почти -40%, курс в пятницу утром был ниже 1,73 руб. Технически перепродали, вероятен отскок, но фундаментально там не за что уцепиться инвесторам — на фоне роста капзатрат корпорации в 4 раза вопрос с дивидендами на долгосрочной паузе.Рубль вчера укрепился и тем самым завершает март с приростом в 6%, в моменте инвалюты обновляли минимумы с лета 2023 г. Курс доллар на конец месяца — 83,83, евро у 90,54, юань по 11,42. В апреле инвалюты могут быть повыше, а рубль все-таки откатит от вершин: скажется замедление притока экспортной выручки и восстановление оттока валюты под импорт. Ориентиры на будущий месяц: доллар над 85, евро к 94, юань выше 11,65 и ближе к 12.
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи продолжил падение, -2,5% за четверг. В пятницу утром еще ниже — почти 3030 п. Март завершается на минорной ноте на фоне не реализовавшихся надежд на быстрое решение геополитического конфликта и смягчение риторики ЦБ по ставке. Но технически на волне распродаж индекс уже сильно перепродан, вероятно, что именно сегодня и состоится разворот вверх.
Сильнее рынка — акции Полюса растут на фоне очередного исторического максимума в золоте. Бумаги прошли процедуру сплита, теперь цена 1900 руб., а не 19 000 руб. Это сделано для удобства и увеличения ликвидности. Таргет 2025 г. к 2200 руб., а в конце апреля будут и дивиденды.
Слабее рынка — акции Юнипро, они рухнули на минимумы января, а с февральского пика это почти -40%, курс в пятницу утром был ниже 1,73 руб. Технически перепродали, вероятен отскок, но фундаментально там не за что уцепиться инвесторам — на фоне роста капзатрат корпорации в 4 раза вопрос с дивидендами на долгосрочной паузе.
Рубль вчера укрепился и тем самым завершает март с приростом в 6%, в моменте инвалюты обновляли минимумы с лета 2023 г. Курс доллар на конец месяца — 83,83, евро у 90,54, юань по 11,42. В апреле инвалюты могут быть повыше, а рубль все-таки откатит от вершин: скажется замедление притока экспортной выручки и восстановление оттока валюты под импорт. Ориентиры на будущий месяц: доллар над 85, евро к 94, юань выше 11,65 и ближе к 12.
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