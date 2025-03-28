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Российский рынок акций возвращается к уровням первой половины февраля

Российский рынок акций возвращается к уровням первой половины февраля - 28.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций возвращается к уровням первой половины февраля

Российский рынок акций демонстрирует падение днем в пятницу, опускаясь к уровням первой половины февраля, откуда он бурно рос в ожидании быстрых результатов... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T16:00+0300

2025-03-28T16:00+0300

2025-03-28T16:00+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует падение днем в пятницу, опускаясь к уровням первой половины февраля, откуда он бурно рос в ожидании быстрых результатов переговоров России и США по Украине, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.50 мск снижался на 2,35%, до 3 011,42 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,08%, до 73,41 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи снижается почти на 2,4%, инвесторы не находят поводов для покупок, а новостей об успехах в переговорном процессе давно не было, рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "В пятницу, 28 марта, российский рынок акций продолжил снижение. Судя по последним заявлениям политиков, путь к мирному урегулированию, а значит и к снятию санкций, будет более долгим, чем ожидалось. В то же время последние данные Росстата фиксируют замедление темпов промышленного производства", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Западные фондовые площадки в пятницу придерживались осторожных настроений. Надежды начала недели на смягчение торговой позиции Трампа, похоже, не оправдываются, а новые пошлины могут быть введены уже в ближайшие дни, что предполагает риски замедления роста крупнейших экономик. Индексы Мосбиржи и РТС также продолжали снижение, при этом рублевый индикатор продвигается к психологически важной отметке 3000 пунктов с возможной следующей целью коррекции 2900 пунктов при отсутствии обнадеживающих геополитических сигналов", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". Индекс Мосбиржи при этом возвращается к уровням первой половины февраля. На закрытии основной сессии торгов 12 февраля, когда вечером и было объявлено о разговоре президентов России и США - первом на этом сроке Дональда Трампа, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3025,63 пункта. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - привилегированные акции "Транснефти" (+1,46%), обыкновенные акции "Татнефти" (+1,3%), "Полюса" (+1,11%), "Русгидро" (+0,6%), Московского кредитного банка (+0,35%), ВК (+0,21%). "Ценные бумаги "Мечела" и "Сегежа Групп" оказались под давлением из-за ускорения недельных темпов инфляции как одни из наиболее закредитованных компаний на российском фондовом рынке", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "СПБ Биржи" (-13,8%), "Сегежи" (-5,87%), "Газпрома" (-4,7%), "Самолета" (-4,65%), ВТБ (-4,51%), префы "Мечела" (-3,91%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи вплотную приближался к психологически важному уровню 3000 пунктов, от которого пытается сформировать отскок. Если в ближайшие несколько дней не произойдет какого-либо серьезного негатива, в понедельник нефтяные цены не перейдут к быстрому снижению, а рубль - к укреплению, скорее всего, индекс Мосбиржи сумеет перейти к более или менее устойчивой восходящей коррекции с ближайшей целью в районе 3050 пунктов", - считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Калачев из ФГ "Финам" полагает, что на уровне 3000 индекс может встретить сопротивление. В этом случае можно рассчитывать, что индекс завершит день как минимум на текущем уровне, но может быть, к вечеру откатит назад, сократив потери, отметил эксперт. Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3000-3100 пунктов, считает Чернов из Freedom Finance Global.

https://1prime.ru/20250327/rynok-856172283.html

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рынки, торги, мосбиржа