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Российский рынок акций упал в пятницу

Российский рынок акций упал в пятницу - 28.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций упал в пятницу

Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вторую сессию снизился почти на 2% и уже теряет позиции восемь сессий подряд, следует из данных... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:52+0300

2025-03-28T19:52+0300

2025-03-28T19:52+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вторую сессию снизился почти на 2% и уже теряет позиции восемь сессий подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,89%, до 3025,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,28%, до 1193,2 пункта, долларовый РТС - на 1,71%, до 1139,02 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 5,19%, индекс Мосбиржи в юанях - на 6,92%, РТС - на 4,11%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения - до 2,2%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил ощутимо снижаться и подошел вплотную к ключевому уровню 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, еле удержавшись на нем. Внутридневной минимум составил 3001,62 пункта. "Рынок акций завершал неделю в красной зоне. Прогресс в переговорах по урегулированию украинского конфликта не выглядит быстрым, это в значительной мере и обусловило откат индекса. Дополнительным негативом выступили последние новости вокруг основателя "Русагро" (-8,5%) и данные Росстата о возобновлении роста недельной инфляции. Кроме того, на динамике тяжеловесных акций "Газпрома" (-4,3%) могли сказаться сообщения о разрушении узла газотранспортной инфраструктуры в Курской области", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Также на Мосбирже упали в цене бумаги "Аэрофлота" (-3,6%), "СПБ биржи" (-9,8%), "Северстали" (-3,5%), ВТБ (-3,6%). Выросли в цене бумаги золотопроизводителей ЮГК (+5,2%) и "Селигдара" (+1,4%) - на фоне рекордно высоких цен на "желтый металл". Также подорожали акции "Татнефти" (+1,1%), префы "Транснефти" (+3%). Стоимость нефти к 19.33 мск снижалась на 1,1%, до 72,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 104 пунктов. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к завершению сессии оставался недалеко от минимумов дня и закрыл февральский гэп по индексу Мосбиржи, удержавшись немногим выше психологически важной отметки 3000 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "На следующей неделе отсутствие обнадеживающих геополитических и монетарных драйверов может продолжить толкать индикатор вниз, в район 2900 пунктов. Снижение может продолжаться до тех пор, пока инвесторы вновь не обретут надежду на скорое заключение мирного соглашения или снижение ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет она. С точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи опустился к сильной поддержке у 3000 пунктов, откуда покупатели могут организовать отскок, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Некоторую поддержку акциям в начале апреля может оказать ослабление рубля на фоне завершения налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 марта – 3000-3150 пунктов", - оценивает он.

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рынки, торги, индексы, ртс, мосбиржа, российский рынок акций